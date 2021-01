ÂÎ¤â¥³¥³¥í¤â¥Û¥«¥Û¥«♡ ¤¢¤Ã¤¿¤«¥É¥ê¥ó¥¯¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦·¹¸þ¤Ï¡©

あなたにはどんな恋愛傾向があるか、知っていますか?

あなたの魂が望む恋について、心理テストでわかります!

気になるあなたの恋愛傾向について、寒いときに飲みたいドリンクで診断してみましょう!

寒い季節に飲みたいあったかドリンク。好きな人とのデートであなたはどれを選ぶ? 最も飲みたいものをお選びください。



寒い季節に飲みたいあったかドリンク。好きな人とのデートであなたはどれを選ぶ?

A.ココア

B.レモネード

C.カフェラテ

D.ホットチョコレート

……選べましたか?それでは、さっそく結果をチェックしてみましょう!

ココアを選んだあなた。そんなあなたが本当に望んでいるのは、安定した恋です。

家庭的な恋ともいえるのですが、必ずしも結婚という形にこだわるわけではないようです。できるだけ一緒に過ごし、精神的にも肉体的にも常に寄り添っていられるような安らかな毎日を求めているといえます。

波乱を乗り越えてより強い結びつきをつかむというよりは、穏やかな日々を積み重ねて固い絆を結ぶ過程に幸せを感じるはず。あなたの両手の中で大切に育てる恋なのです。



B.レモネード

レモネードを選んだあなた。そんなあなたが本当に望んでいるのは、勇気と正義の恋です。

分別に優れたところのあるあなたは、何事にも公正であろうとします。その結果、自分自身が傷つくことすら恐れません。その姿勢は、恋に対しても同じ。誠実で、しかも合理的です。少しのうそも許さず真実を問いただし、どんな結果にもひるむことはないでしょう。

あいまいさのない、すべてが明らかな恋愛関係を望むのです。それは、誠心誠意のとても清らかな恋といえます。



C.カフェラテ

カフェラテを選んだあなた。そんなあなたが本当に望んでいるのは、行動する恋です。

じっと待っていたり見守り続けるような受け身の恋では持て余してしまうほどの情熱が、魂の底からあふれ出しているのかもしれません。どこまでも追いかけ、苦しくてもつらくても耐え抜いていくプロセスそのものすら楽しめるほど、エネルギッシュなのです。

しかも、あなたには先を見通す力も備わっていて、無駄な回り道をする危険性はないといって良いでしょう。必ず勝利を手にできます。



D.ホットチョコレート

ホットチョコレートを選んだあなた。そんなあなたが本当に望んでいるのは、優雅な恋です。

人並外れて傷つきやすいあなたは、思い切った行動が苦手かもしれません。その分、他人の気持ちにも敏感なので、いたわり、癒す力を持っています。思いやる力で相手を幸せな気分に導き、それによって自分自身も安らぎを得るような優雅な関係こそが、魂の求めている恋なのでしょう。

積極的ではないけれど、落ち着いてゆとりを持った、あなたからさりげなく手を差し伸べるような恋なのです。



おわりに

いかがでしたか? あなたの恋愛傾向がわかりましたか?

他の心理テストもぜひ試してみてくださいね!

(yummy!編集部)



