金融業界が舞台×ドロドロの人間ドラマ！『INDUSTRY（原題）』独占日本初放送

米HBO®と英BBCの共同制作で、ロンドンのトップ投資銀行で奮闘するエリート新社会人を描く新作ドラマ『INDUSTRY(原題)』が、3月10日(水)23:00よりBS10 スターチャンネルで日本独占初放送となる。予告映像も到着したので合わせてご紹介しよう。

すでにシーズン2製作が決まっている本作の特徴は、リアルさへのこだわりだ。クリエイターを務めるのは、2008年の世界的金融危機の当時、実際にロンドンの金融業界に身を置いていた二人、ミッキー・ダウンとコンラッド・ケイ。投資銀行の刻一刻と変動するスリリングな様子や業界ならではのカルチャー、この業界によくいるタイプの独特な人物像、同僚の成功を妬む剥き出しの競争心や、ロンドンの若者たちの赤裸々な生活など、20代前半をこの業界で過ごして苦労した彼ら自身の実体験を元に、非常にリアルに描いている。

そして第1話でメガホンを取ったのは、HBOドラマ『GIRLS/ガールズ』で製作・監督・脚本・主演を兼任したレナ・ダナム。ニューヨークの若者のリアルを綴っていた彼女は、セックスやドラッグ、LGBTQや恋愛事情など若者の生活を赤裸々に描き、単なる金融ドラマでなく視聴者が感情移入できる等身大の青春ドラマに仕上がっている本作を「『ウルフ・オブ・ウォールストリート』と『メルローズ・プレイス』を混ぜたような作品」と表現している。

NY出身で学歴に秘密があるハーパー、ノッティングヒルの実家に住むお嬢様のヤスミン、労働階級出身だが実力で勝負をかけるロバート、オックスフォード大学出身の真のエリートで同性愛者のガス、憧れの職に就けた喜びが空回りしているハリという5人の新卒は正社員として生き残れるのか? 第1話からシーズン最終話まで見逃せない展開が目白押しだ。また、彼らの上司の一人としてケン・レオン(『LOST』『ナイトシフト 真夜中の救命医』『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』)が出ているのもお見逃しなく。



■『INDUSTRY(原題)』(全8話)放送情報

【STAR1 字幕版】3月10日(水)より毎週水曜23:00〜 ほか

※3月6日(土)13:00より第1話先行無料放送

※インターネットTVでの視聴も可

特設WEBサイト:https://www.star-ch.jp/drama/industry/

『INDUSTRY(原題)』

