ジョー・バイデン次期大統領の就任日に放送される特別番組「Celebrating America（原題）」の司会を、人気俳優のトム・ハンクスが務めることが明らかになった。

バイデン次期米大統領とカマラ・ハリス次期副大統領は1月20日（現地時間）、米連邦議会議事堂前で宣誓する見通しだ。この日は、ABC、CBS、CNN、NBC、MSNBCといった民放が、午後8時30分から特別番組「Celebrating America（原題）」の同時生放送を実施。YouTubeやFacebook、Twitter、Amazon Prime Videoなどでも同時配信される。

同番組は、アメリカの民主主義や国民の忍耐力、困難な時期にこそ団結してこれまで以上に強くなれることなどにフォーカスする予定。医療従事者、教師、ボランティアにはげむ人々など、現在存在する障壁を破る人たちを特集するという。バイデン次期米大統領とハリス次期副大統領も登場する。

ハンクスが司会を務めるほか、デミ・ロバート、ジャスティン・ティンバーレイク、ジョン・ボン・ジョビ、アント・クレモンズといった人気歌手が音楽を披露するという。