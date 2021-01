『ワンダヴィジョン』に出演しているポール・ベタニーが、『アベンジャーズ/エンドゲーム』には、Disney+のドラマの伏線となるポストクレジットシーンが入る予定だったと明かしている。

最近、ホームコメディスタイルの新作ドラマシリーズに出演しているヴィジョン役のベタニーが、共演者のエリザベス・オルセンとIMDbの動画で対談した。その際、2018年に公開された『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』の戦闘中にヴィジョンが死んだにもかかわらず、スーパーパワーを持ったアンドロイドが、マーベル・シネマティック・ユニバースで将来的に復帰する可能性を示唆した、『アベンジャーズ/エンドゲーム』のシーンが削除されたと述べている。

ベタニーが“お互いに何でも聞いて”セクションで、「ある時点で、スカーレット・ウィッチが死体安置所のドアを開けて、そこにヴィジョンがいるシーンが挿入されるはずだったんだ。(マーベル・スタジオの)ケヴィン(・ファイギ)に、“そのシーンを削除しなくちゃならなかった”と言われて、“そんな!”って思ったよ。その効果を期待してたからね」と説明していた。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』には姿を見せなかったが、アンドロイドのアベンジャーは、1月15日にDisney+でデビューし、MCUフェーズ4をスタートさせる作品となった『ワンダヴィジョン』に再登場した。しかし、MCUのホームコメディの第1&2話はプロットよりも、番組のハイコンセプトなアイディアの設定と紹介に重点を置いているため、現時点では、いかにヴィジョンがカムバックしたのかは不明だ。

物語のすべてがワンダの心の中で起きているのか、それとも映画シリーズに登場したスカーレット・ウィッチ(ワンダ)が現実を変える方法を見つけたのかどうかはわからないが、ハッピーエンディングには終わらない予感がする。ワンダが、『ドクター・ストレンジ』の続編『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』に登場することから、『ワンダヴィジョン』が終わりに近づくにつれ、原作コミックスで彼女がしばらく精神的に壊れていたのと同じ状態になる可能性があるかもしれない。

