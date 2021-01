『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン11がDVDリリース！ビショップ初登場

全米視聴率ナンバー1を記録し、世界で最も視聴される大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS ネイビー犯罪捜査班』。そのシーズン11が、DVDリリースとなる。

前シーズン、出世目的でギブスを告発するために調査を進めていた検察官パーソンズ(コリン・ハンクス)。しかしギブスの部下たちがかばい、責任を取って辞表を提出することに...。

今シーズン、そんな彼らの動向が注目される中、ジヴァ(コート・デ・パブロ)がトニー(マイケル・ウェザリー)の説得を振り切ってNCISを辞め、イスラエルへ帰国する。彼女の後任として、最新シーズンでも活躍中のビショップ(エミリー・ウィッカーシャム)がNSA(国家安全保障局)から出向してくる。数年前に彼女の書いた論文が事件解決の鍵となったことがきっかけで捜査に参加。ギブスに認められNCISの捜査官となる。

また、これまで度々登場していたギブスの父ジャクソン役のラルフ・ウェイトが2014年2月に亡くなったため、シーズン最終話は追悼エピソードとなっている。

さらに、『NCIS』のスピンオフ第2弾として、米CBSで2014年から放送されている『NCIS:ニューオーリンズ』のパイロットエピソードが登場。第18&19話の「ニューオーリンズ支局(前後編)」で、キングことドウェイン・プライド(スコット・バクラ)やラサール(ルーカス・ブラック)、ブロディ(ゾー・マクラーレン)らニューオーリンズ支局の面々が姿を見せる。

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン11 商品情報

4月9日(金)

・DVD-BOX PART1

・DVDレンタル VOL.1〜6

5月7日(金)

・DVD-BOX PART2

・DVDレンタル VOL.7〜12

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイト:https://paramount.jp/ncis/s11/

