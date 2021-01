1月16〜17日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週V12でストップし2位に甘んじた『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が、週末土日動員12万3000人、興収2億300万円をあげ首位に返り咲いた。累計では動員2644万人、興収361億円を突破し、先週から4億円ほど上乗せした。

【写真】写真で見る「1月16日〜1月17日全国映画動員ランキング」

先週首位スタートを切った『銀魂 THE FINAL』は、週末土日動員10万6000人、興収1億5100万円をあげたものの2位にランクダウン。累計では動員60万人、興収8億円を突破した。3位は、公開4週目の『映画 えんとつ町のプペル』が週末土日動員6万7000人、興収9700万円をあげランクイン。累計では動員103万人、興収14億円を突破した。

4位は公開6週目の『新解釈・三國志』、5位は公開4週目の『劇場版ポケットモンスター ココ』、6位は公開5週目の『約束のネバーランド』がランクイン。累計は、『三國志』が動員267万人、興収35億円、『ポケモン』が動員114万人、興収13億円、『約ネバ』が動員127万人、興収16億円を突破している。

7位は、累計発行部数1400万部を超える緑川ゆきの代表作『夏目友人帳』の劇場アニメ第2弾『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』が初登場。本作は、2つの短編エピソード「石起こし」「怪しき来訪者」をオムニバス形式で描いているが、どちらもファン人気が高く、さらに順位を上げてくる可能性はある。

また公開9週目を迎えた8位『STAND BY ME ドラえもん 2』は、累計で動員213万人、興収26億円を突破した。

1月16日〜1月17日全国映画動員ランキングは、以下の通り。

第1位:『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』第2位:『銀魂 THE FINAL』第3位:『映画 えんとつ町のプペル』第4位:『新解釈・三國志』第5位:『劇場版ポケットモンスター ココ』第6位:『約束のネバーランド』第7位:『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』第8位:『STAND BY ME ドラえもん 2』第9位:『新感染半島 ファイナル・ステージ』第10位:「美少女戦士セーラームーンEternal」《前編》