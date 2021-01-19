¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÃË½÷ÂáÊá¤Ø¡¡Íü182¸Ä¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤
¡¡µîÇ¯9·î¡¢ºë¶Ì¸©¿ÀÀîÄ®¤ÇÍüÌó180¸Ä¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷¤òÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥¨¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¡¦¥È¡¼Èï¹ð¡Ê28¡Ë¤È¥É¡¼¡¦¥Æ¥£¡¦¥Ï¥ªÈï¹ð¡Ê38¡Ë¤Ï½ÐÆþ¹ñ´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬µîÇ¯9·î¤Ë¿ÀÀîÄ®¤ÎÍü±à¤«¤éÍü182¸Ä¡¢7Ëü2800±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤¬¸áÁ°Ãæ¤Ë¤âºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Íü±à¶á¤¯¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿ÈÊ¬¾Ú¤äºâÉÛ¤Î¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤«¤é2¿Í¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£