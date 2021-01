著名リーカーの有没有搞措氏(@L0vetodream)がTwitterに、「iPhoneへのTouch ID再搭載までそれほど時間はかからない」と投稿しました。

有没有搞措氏(@L0vetodream)は、ニキアス・モリナ氏の、「iPhoneにTouch IDが再搭載されて欲しい」とのツイートに対し、「それは、まもなく戻ってきます」とコメント、以前から伝えている通り、iPhone13シリーズでディスプレイ下埋込み型指紋認証「Touch ID」が復活するであろうことを示唆しました。







ニキアス氏の「再搭載」というツイートに対して返答していますので、Touch IDを搭載しているiPhone SE(第2世代)ではないモデルでの、Touch ID再搭載に言及していると考えられます。

iPhone13シリーズに搭載されるディスプレイ下埋込み型指紋認証センサーは、Qualcommの第2世代3D Sonic Sensorになると噂されています。



コンセプト画像などを制作・公開している9TechEleven氏(@9techeleven)は、ディスプレイ下埋込み型指紋認証センサー「Touch ID」復活を夢見たコンセプト動画を投稿していました。



