¥Ô¡¼¥¹°½Éô¡¢°µ´¬¤Î40ÂÄ¶¡È·¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖÂ¿¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤Î°½ÉôÍ´Æó¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢40Â¤òÄ¶¤¨¤ë¡È·¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¿¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¡¼¥¹°½Éô¡¢°µ´¬¤Î40ÂÄ¶¡È·¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É
¡¡°½Éô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¹õ¤¤·¤¤òÊÂ¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÁá²ó¤·¤Ç¸«¤»¤ë±ÇÁü¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅÓÃæµÙ·Æ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é³×·¤¤«¤é¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç40Â¤òÄ¶¤¨¤ë¹õ¤¤·¤¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°½Éô¤¬¸ø³«¤·¤¿°µ´¬¤Î¹õ¤¤·¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¿¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ê·¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤·¤»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°úÍÑ¡§¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡¦°½ÉôÍ´Æó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yujiayabe¡Ë