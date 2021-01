¤ä¤Ð¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÏÍëÃË¥¨¥Ô¥½¡¼¥É

“地雷男”という言葉を知っていますか?

地雷男とは、関わってしまうと大変な目に遭う男性を指す言葉です。

地雷男には色んなタイプがおり、嫉妬深い人、情緒不安定な人、ナルシストな人など本当にさまざま。

今回は、やばすぎて笑っちゃうような地雷男エピソードをご紹介します。



目次

「俺以外の人とデートなんて許さない!」嫉妬深い男

マッチングアプリを使って恋活していたころに出会った男性が嫉妬深いタイプの地雷男でした。

マッチングアプリをやったことのある人ならわかると思いますが、マッチングアプリでは同時に複数の異性とやりとりすることが多く、2〜3人くらいと同時にやりとりをしてデートしたりするのが一般的かと思います。

わたしもその男性とやりとりしながら他の男性とも食事に行ったりしていました。

ある時、他の人とのデートの約束のために準備をしていたら例の男性からお誘いが。

「すみません。別の予定が入っていて……」と伝えるとその男性は大激怒!

「他の男とデートなんだろ! 俺がいるのに許さない!」

付き合ってもいないのにそんな風に言われてこちらはポカーン。

一気に気持ちが冷めてしまいました。



「僕のこと好き?」自分に自信のない確認男

その人のことが本当に好きでも、何度も何度も「僕のこと好き?」と聞かれると面倒くさくなってしまうもの。

最初は、自信がないことがいじらしく感じたり、可愛らしいと思えたりするでしょう。

不安にさせないように気をつけようと思うことだってできます。

しかし何度も何度もしつこく聞かれると「もうええわ!」と言いたくなります。

ある日、仕事でバタバタしておりお昼休憩すら取れなかった日に、携帯をチラッと見るとメッセージが帰ってこないことで不安になった彼からの「僕のこと好き?」「どれくらい好き?」「もう嫌いになった?」というネガティブメッセージのオンパレード。

大好きな彼でもさすがにしんどい……

「もちろん大好きだよ〜」と返しつつもう少しドンと構えていてほしい…と思うのでした。



「どの俺が好き?」ナルシストな男

マッチングアプリで知り合ったイケメンは自分大好きナルシスト系地雷男でした。

「髪切ったよ〜」で自撮りを送ってくるのはまだわかります。

「金髪の頃の俺見る?」で写真を送ってくるのもまだわかります。

「家族旅行の時の俺見る?」はもう訳がわからない!

こんなマッチングアプリで知り合った女に家族が写ってる写真を送るなよ!

家族が可哀想だろ!というのはさておき。

最終的には「どの俺が好き?」という好き前提の質問がきて、自分のこと大好き過ぎるだろ…と思うのでした。



さいごに

今回は、やばすぎて笑っちゃうような地雷男エピソードをご紹介しました。

地雷男はさまざまなタイプがいます。

あなたのすぐ近くにもいるかもしれませんのでご注意を。

(死にたい女/ライター)



