『ウォーキング・デッド』シーズン10の追加エピソードで、ついにあのキャラたちが宿命の再会！

人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』シーズン10の追加エピソードが今年3月より放送開始されるが、米AMCがそのエピソード画像を公開。第17話となる「Home Sweet Home(原題)」でマギー(ローレン・コーハン)が、早くも宿敵のあのキャラと再会する。米Comicbook.comが伝えている。(※本記事は、『ウォーキング・デッド』シーズン9&10のネタばれを含むのでご注意を!)

今回公開された追加エピソードの場面写真で、シーズン10の第16話でカムバックを果たしたマギー(ローレン・コーハン)が宿敵ニーガン(ジェフリー・ディーン・モーガン)と再会したシーンが含まれていた。

