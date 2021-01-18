°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡ª º£ÏÃÂê¤ÎÎÁÍý¥Ï¥Ã¥¯¤ò¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç±þÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿
9Æü´Ö¥Í¥Ã¥È¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ÏÃÂê¤ÎÎÁÍý¥Ï¥Ã¥¯¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¸«Æ¨¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥Í¥Ã¥È¤òµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤àÆ°²è¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¸å¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
@ellcarter1
#fyp #foryoupage #food♬ sxy btch - audiobear
¤â¤Á¤í¤ó¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÎÁÍý¥Ï¥Ã¥¯¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¶ñºà¤ò¶ÑÅù¤ËÊ¬»¶¤Ç¤¤Æ¡¢°ì¸ý¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿¤È¤¤ËÃæ¿È¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥É¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥×¤·¤¿¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç²ÃÇ®Ä´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÍÈ¤²¤¿¤ê¡¢ßÖ¤á¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¡¼¥Ë¥×¥ì¥¹¤Ç²¡¤·ÄÙ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ï¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Îºî¤êÊý
¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Ë¡¢Ãæ±û¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç°ì¶Ú¤ÎÀÚ¤ì¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
4¤Ä¤Î¾Ý¸Â¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡¢»Ä¤êÊª¤Î¾ø¤··Ü¡Ê¥«¥ë¥É¡¦¥Ç¡¦¥È¥Þ¥Æ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡Ê»öÁ°¤Ë¾¯¤·¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¡¢ºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤À¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥Ã¥é¥Á¡¼¥º¡¢¾¯ÎÌ¤Î¥ë¥Ã¥³¥é¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¡²ó¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¾Ý¸Â¤Ë¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤«²¿¤«¤ÎÊÌ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¼¡¤Ë¡¢¥Á¥¥ó¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¾å¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Á¡¼¥º¤Î¾å¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´ÂÎ¤ò¥ë¥Ã¥³¥é¤Î¾å¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤Ð¡¢¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥É¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¡Á¶¯²Ð¤ËÀßÄê¤·¤¿¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢²¼¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Î»Ä¤êÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤á¤Î¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤¯ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ÎÍ£°ì¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÅÀ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÇ®¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤ÎÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥«¥ê¥«¥ê¤Î¿©´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¯¤ì¤°¤ì¤â¶ñºà¤ò¤Î¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î¥é¥Ã¥×¥µ¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñºà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤äÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
TikTok¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÄ«¿©¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¶ñºà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÍñ¤ò¾Æ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡Ë¡¢¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¤ä¥«¥ì¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤É¡¢»Ä¤êÊª¤ò²¿¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Ë¤Î¤»¤ëÁ°¤Ë¶ñºà¤ò²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ñ¥à¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤¦¹½À®¡ÊÆùÎà¤Ï»öÁ°¤Ë²ÃÇ®¡Ë¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
2,066±ß
810±ß
¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤
¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤ÈÈþÌ£¤·¤¯ÊÑ¿È¤¹¤ë¤â¤Î9¤Ä
½Õ´¬¤¤ò¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ë¤ÈÄ«¿©¤é¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Image: Claire Lower
Source: TikTok
Claire Lower - Lifehacker US¡Î¸¶Ê¸¡Ï