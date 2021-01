AXNに最強の美女たちが大集結! 70年代に大ヒットした人気シリーズのリメイク版『新チャーリーズ・エンジェル』の放送開始を前に、AXNでは「特集!地上最強の美女たち」として、美女たちが活躍する3作品が2月6日(土)に一挙放送される。

2月6日(土)13:00から放送されるのは、3人の美しい女性探偵が男顔負けのアクションで事件を解決する『チャーリーズ・エンジェル』よりAXNが選ぶベスト・エピソード3話、2月25日(木)よりレギュラー放送がスタートの、サイボーグ化された美女ジェミーの活躍を描く『バイオニック・ジェミー』の第1話から3話(先行放送)、そして3月からレギュラー放送がスタートする『新チャーリーズ・エンジェル』の第1話(先行放送)だ。

美しい美女が活躍する大人気の痛快アクション特集。レギュラー放送開始前にチェックしておけば、さらに楽しめること間違いなし!

【特集!地上最強の美女たち放送情報】

■ 『チャーリーズ・エンジェル』AXNが選んだベスト・エピソードベスト

2月6日(土)13:00〜17:30 【HD二カ国語版】

・「潜入! 戦慄の女囚刑務所」(シーズン1第4話)

エンジェルたちは行方不明になったエリザベスを探し出すため、女子刑務所へ送り込まれる。

・「エンジェル・イン・ハワイ」(シーズン2第1&2話)

ハワイで誘拐されたチャーリーを救出するため、急遽エンジェルたちは現地に向かう。

・「犯罪者逃亡船!死の船出」(シーズン3第9話)

豪華客船サザン・クイーン号で殺人事件が発生し、エンジェルたちは船で捜査を開始する。

■『バイオニック・ジェミー』第1〜3話先行放送

2月6日(土)18:00〜21:00【二カ国語版】

■『新チャーリーズ・エンジェル』第1話先行放送

2月6日(土)21:00【HD二カ国語版】

Photo:「チャーリーズ・エンジェル」Season 2: © 1977, renewed 2005, 1978 CPT Holdings, Inc. All Rights Reserved./「新チャーリーズ・エンジェル」© 2011 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.