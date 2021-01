¤½¤ì¡¢Âç¾æÉ×¡© °ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë´·¤ì¤¹¤®¤¿½÷»Ò¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë

1人暮らしが長くなればなるほど、他人には見せられないマイルールが増えてきますよね。

「自分しかいないんだし、別にいっか」1と少しの怠け心で生まれたマイルール。いつしかそれが当たり前になり、変だと感じなくなってはいないでしょうか?

合コンで出会った男性を急に部屋に上げることだってあるかもしれませんよ。そんなとき、「ちょっと待って」と相手を待たせることなく男性を部屋に上げられますか?

今回は、今すぐチェックすべき! やっていたら男性に引かれること間違いなしのマイルールをご紹介します。こんな姿、見られようものなら一瞬で幻滅されてしまいますよ。



目次

その1:牛乳パックは口をつけて飲む

コップに注ぐのと、コップを洗うのが面倒というダメ思考から生まれたこの行動。

パックに口をつけて飲む姿はまるで女子プロレスラーのようです。衛生的にもよくないので、やめましょう。



その2:バスタオルは洗わずに2回使用

今日は表を使って、明日は裏を使う。

せっかくお風呂でキレイになったのに、使用済みのタオルを使ったら意味がないのでは?



その3:お風呂上りは素っ裸でビールを飲みながらウロウロ

やっていることはその辺のおじさんと変わりません。

絶対に見られてはいけませんよ。



その4:簡単な食事ならキッチンで立ったまま食べる

もしかしてお皿に盛らずフライパンのまま食べていませんか?

そして、そのまま晩酌まで突入しちゃうことはお見通しですよ!



その5:つま先立ちなら土足OK

忘れ物をとりに戻り、靴を履いたままつま先立ちでピョコピョコ歩き。

きっと育ちの良いお嬢様ならやらないはずです。

横着しないで靴を脱ぎましょう。



その6:お風呂に酒を持ち込む

あったかい湯船につかりながら冷たいビールを飲むのは至福の時でしょうが……。

まさかそのままお風呂場に缶を放置、なんてことしてないですよね?



その7:カーペットはベッドの一部として考えている

酔っぱらって帰ってきてベッドまでたどり着けなくても、カーペットの上ならセーフ。

普段そのカーペットの上を土足でピョコピョコ歩いていたことは頭にないようですね。



マイルールで怠けているだけ!

いかがでしたでしょうか?

当てはまっている項目があったかたはその怠けマイルール、改めたほうがいいですよ。

男性の心はデリケート。

普段、猫をかぶった女性らしいあなたしか知らない男性が、家での怠けきったあなたの姿を見たら幻滅してしまうこと間違いなしです!

1人暮らしを快適にするためのルールなら好印象ですが、そもそも行儀の悪いマイルールは大人の女として恥ずべきものですよ。

怠けまくった生活と女子力ゼロのマイルールを見直して、いつでも男性ウェルカムな部屋づくりを心がけましょう。

(yummy!編集部)



