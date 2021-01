¡Úº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥¤¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥­¥Ã¥É¥Þ¥ó¡õ¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤ÎHBO¿·ºî¤¬ÅþÃå¡ª

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はヒュー・グラント&ニコール・キッドマンが初共演したHBOドラマの第1話先行無料放送や、『リバーデイル』待望の新シーズン、メキシコ&フランスのコメディが初配信となる。お見逃しなく!

■1月20日(水)

(Netflix)

メキシコ製作のNetflix新作コメディ。出産時に隣のベッドになった二人の母親。無事に赤ちゃんが生まれ、新生活を送っていたが4か月経ったあとに取り違えられたことが発覚。愛情をもって育ててきた子が他人だと気づかされ落ち込むが、一緒に住むという選択をする。



■1月21日(木)

シーズン5(Netflix)

7年のタイムジャンプをすることがわかっている『リバーデイル』の最新シーズン。シーズン4は新型コロナウイルス(COVID-19)でロケが中断したことから、22話の予定が19話に変更になっていた。そのため、シーズン5は前シーズンに含まれるはずだったラスト3話からスタートすることになる。

シーズン4(Netflix)

フランス発コメディの最新シーズン。セレブたちの願いを叶えることが仕事の、タレントエージェンシーASKで働く4人の変わった日々が描かれる。映画スターやセレブリティが本人役で毎エピソード登場するが、シーズン4のゲストはシャルロット・ゲンズブール、シガーニー・ウィーヴァー、ジャン・レノら。



■1月22日(金)

(Netflix)

イタリアのアニメシリーズ『ウィンクス・クラブ』を実写化したティーン向けドラマで、配信前からすでにシーズン3までの製作が決定している。魔法を教える寄宿学校アルフィアに通う10代の妖精5人が、恋愛やライバルとの競争に向き合いながら、スーパーパワーを学ぶ姿を描く。『ダウントン・アビー』のトーマス役で知られるロバート・ジェームズ=コリアーも出演。

■1月23日(土)

(スターチャンネル)

第1話先行無料放送。

『アリー my Love』で知られるデヴィッド・E・ケリーとニコール・キッドマンが、ゴールデン・グローブ賞やエミー賞を受賞した『ビッグ・リトル・ライズ』以来の再タッグを組んだ注目作。セレブライフを送る登場人物に降りかかる困難と彼らの心理をサスペンスタッチで描く。メガホンを執るのは『ナイト・マネジャー』でエミー賞監督賞を受賞したデンマーク出身の女性監督スサンネ・ビア。

■1月24日(日)

『私のおばさんは推理作家3姉妹!』(AXNミステリー)

アガサ・クリスティーのファン必見! おとぎ話のような雰囲気に包まれた、英国コージー・ミステリーが日本初放送。3歳の時に母が謎の失踪をしてから3人の推理作家であるおばたちに育てられたマチルダ。幼少期をおばが営むミステリー専門書店であらゆる推理小説を読破して過ごしたマチルダは、やがて優秀な刑事となって、のどかで美しい故郷に帰ってきた。そんな彼女が難事件と母の失踪の謎に、おばたちと共に挑む。

