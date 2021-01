『アンブレラ・アカデミー』シーズン3に加わる"スパロー・アカデミー"のメンバー6人が明らかに！

同名コミックスのドラマ化となるNetflixの『アンブレラ・アカデミー』シーズン3で、アンブレラ・アカデミーと対立する存在になりそうな "スパロー・アカデミー"のメンバーを演じる新キャスト6人が発表された。米TV Lineが報じている。(※本記事は、『アンブレラ・アカデミー』シーズン2最終話のネタばれを含むのでご注意を!)

スパロー・アカデミーは、シーズン2の最終話となる第10話「何かの終わり」のラストシーンに登場し、死んだはずのアンブレラ・アカデミーのメンバー、ベン(ジャスティン・H・ミン)が中心的な存在であることが明らかになるクリフハンガーで終わっていた。

この度、シーズン3にスパロー・アカデミーのメンバーとして加わることになった新キャストは次の通り。ベンはスパロー・アカデミーのナンバー2だ。

The Sparrows are coming in season 3 January 11, 2021