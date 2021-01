2021年の新春公開予定だった『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』が、『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE』、『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE』と3本立てとなり『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』として2月20日に公開される。劇場版の特別映像が17日、初解禁となった。

【動画】『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』特別映像

映画の舞台はまさかの夢の中。「私は夢の中を思いのままにできる」というせりふ通り、ミンジョが指を鳴らすとキラメイジャーたちは夢の中に閉じ込められてしまう。高層ビルの屋上に瞬間移動して落ちそうになり、自分よりもはるかに巨大な金魚と一緒に泳ぎ、なぜかウエディングドレス姿で倒れていたりなど、現実ではありえないことが連続で起こって大混乱。キラメイジャーたちは無事に夢の世界から脱出できるのか、そして夢を操るミンジョの目的とは。キラメイジャーとミンジョの白熱した戦いに注目だ。

特典付き前売券の発売も決定。「気分も前輪もアゲてこうぜ!!アゲアゲウィリーヒーロー キラメイレッドver.付き」が一般で1500円、小人(3才以上)で900円、「魔進ショベロー クリアレッドver.付き」が一般で2600円、小人で2000円。18日より、東映オンラインショップで購入可能(※劇場窓口での販売はしない)。