µ¿ÏÇ¤ÎÉ×¤¬¥È¥¤¥ì¤Ç¡Ä¡© ¹õ¤Ë¶á¤¤¥°¥ì¡¼¤À¤±¤ì¤É±Ë¤¬¤»¤Æ¤ª¤¯¤È·è¤á¤¿ºÊ¤Î¿´Íý
¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Ï¡¢±Ë¤¬¤»¤Æ¤ª¤¯É×¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ï»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£µ¿¤ï¤·¤¤ÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤¶Ïª¸«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î·è°Õ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¡¢±Ë¤¬¤»¤Æ¤ª¤³¤¦¤È·è¤á¤¿½÷À¤¬¤¤¤ë¡£
É×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡È²¿¤«¡É¤ª¤«¤·¤¤¤â¤È¤â¤È¡¢2ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤¸¤á¤ÇÑÜÄ¢ÌÌ¡¢Îø°¦·Ð¸³¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤È¥¢¥µ¥³¤µ¤ó¡Ê46ºÐ¡Ë¤Ï¸À¤¦¡£·ëº§¤·¤Æ18Ç¯¡¢¹â¹»À¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ×¤ÏÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¿Æ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â´¶È¤·¤Æ3Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎOB¡¦OG²ñ¤ÇºÆ²ñ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ä¤¤¢¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÉ×¤Ï³¤³°ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Îø°¦¤Ë¤ÏÁÂ¤¤¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³¤³°¤À¤«¤é¤È±©ÌÜ¤ò³°¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡Ä¡×
Èà¤Î¤Þ¤¸¤á¤µ¡¢À¿¼Â¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ·ëº§¤·¤¿¤Î¤À¤È¥¢¥µ¥³¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¶¦Æ¯¤¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÊì¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÌÌ¤âÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤âÉ×¤Î¤Þ¤¸¤á¤µ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Í·¤Ó¿Í¤Ç¡¢Êì¤Ï¤¤¤Ä¤âµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
É×¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÌµ¸ý¤À¤·¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¤¼ñÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥µ¥³¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÉ×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÉ×¤¬²ñ¼Ò¤Ç°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÄÁ¤·¤¯º£ÅÙ¹Ô¤¯Éô½ð¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈª°ã¤¤¤ÎÉô½ð¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÉ×¤Î¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÀ¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Î°ÛÆ°¤À¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£É×¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢µ¢Âð¤¬°ÊÁ°¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬É×¤¬ÌÛ¡¹¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥µ¥³¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê²È»ö¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤·¤¿¤Ä¤È½µËö¤Ï°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éô½ð¤Ë¤â´·¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤À¤±¤É¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢»ä¤Ï²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢°ÛÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¤È¤Ë¤«¤¯¡¢É×¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ÊÁ°¤È¤Ï¾¯¤·¤À¤±°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤¬Èà½÷¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¹õ¤Ë¶á¤¤¥°¥ì¡¼¤À¤±¤É¡Öº£¤Ï²æËý¡×¤½¤ì¤¤ê¡¢É×¤Ï»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡Öº£ÅÙ¤ÎÉô½ð¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤À¤±¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Ï½µ¤Ë1¡¢2ÅÙµ¢Âð¤¬Èó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤¤Î¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀÜÂÔ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÊ¤âÂ¿¤¤¤ó¤À¤È¤Ò¤È¸À¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î»Å»ö¤À¤«¤é¤É¤³¤òÀÜÂÔ¤È¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤È¤â¤ÈÉ×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤âÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«É×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤®¤é¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤ÉÉ×¤Ï¤®¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷À¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡×
·ÈÂÓ¤ò¸«¤¿¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£¤À¤¬É×¤ÎÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤é·ÈÂÓ¤Ë¾Úµò¤Ï»Ä¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¡¢Çã¤¤Ëº¤ì¤¿¤â¤Î¤òÇã¤¤¤Ë³°¤Ë¤Ç¤ë¤È¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤«É×¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±Ø¤Î¤Û¤¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥µ¥³¤µ¤ó¤ÏÉ×¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢É×¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¾®Áö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò½¦¤Ã¤ÆÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÈÕ¡¢É×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°Îí»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹²¿¤«²ø¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤ÎÆü¡¢¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿É×¤Î·ÈÂÓ¤ò¡¢¥¢¥µ¥³¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸«¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥µ¥³¤µ¤ó¤¬¸«¤«¤±¤¿»þ´Ö¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯ÄÌÏÃµÏ¿¤òºï½ü¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¤â»Å»ö°Ê³°¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤«°Å¹æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
¤³¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢É×¤Ï¤Û¤ÜËèÆü½Ð¶Ð¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤âËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¥¢¥µ¥³¤µ¤ó¤ÏÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö²È¤Ç¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÏÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¤ÈÉã¿Æ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤â¡¢ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ç¤³¤½¤³¤½ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Ã¤½Éâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¡¢¤È¥¢¥µ¥³¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢²ÈÄí¤ËÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æº£¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¥®¥¹¥®¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤Ï²æËý¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÈùÌ¯¤ÊµóÆ°ÉÔ¿³¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¹õ¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¿¤À¤Ç¤Ï¤ª¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤â´Þ¤á¤Æº£¤ÏÃª¾å¤²¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡ÊÎø°¦¥¬¥¤¥É¡Ë)