À¾Â¼Âç¿Ã¡¡Âç³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¥¨¡¼¥ë¤â¡Ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¡Ö¼õ¸³À¸Á´°÷¤Ë¼Õºá¤·¤í¡×
¡¡À¾Â¼¹¯Ì·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºöÃ´Åö¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¤ËÎ×¤à¼õ¸³À¸¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤â¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉÔËþ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ê¡¢£±£±ÅÔÉÜ¸©¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î°ÛÎã¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£±£¶Æü¡¦£±£·Æü¤ÎÂè£±ÆüÄø¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢³Ø½¬¤Ëº¹¤¬½Ð¤¿¸½ÌòÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿£³£°Æü¡¦£³£±Æü¤ÎÂè£²ÆüÄø¡¢µÚ¤ÓÆÃÎãÄÉ»î¸³¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Â¼Âç¿Ã¤Ï¡Ö¡ôÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡¡¤¬Á´¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î»î¸³¤È¤Ê¤ê´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´ÅØÎÏ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ï½Õ¤ÎÎ×»þµÙ¹»Åù¤Î±Æ¶Á¤ÇÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¸³¤¬°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÀ®²Ì¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼õ¸³À¸¤ò»ý¤Ä¿Æ¤È¤·¤Æ°ì¸À¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤¬¹ó¤¹¤®¡×¡Ö¼õ¸³À¸Á´°÷¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌµ°ÙÌµºö¤ò¼Õºá¤·¤í¡×¡Ö¤ª¤á¡¼¤é¤ÎÌµÇ½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÂÏÇ¤³¤¦¤à¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£