²¦¼Ô¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¡£²°Ì¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎàÊØ¾èÊÊá¤òË½Ïª¡Ö¥Ñ¥¯¤ê¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡×¡ÊÆâ³¤¿ò¡á£³£µ¡¢¶ð¾ì¹§¡á£³£´¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀèÇÚ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎàÊØ¾èÊÊá¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Î¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¡££²°Ì¤À¤Ã¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÏÄ¾¸å¤Ë¡Ö¤Í¤ª¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÏÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø¡×¤ËÎ¾¥³¥ó¥Ó¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¥Ü¥±¤Ç´«¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³¤¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¡¢¤½¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡ÖËÍ¤é¤Îà¥Ä¥«¥ßá¤Ç¡ÊµÒÀÊ¤«¤é²¿¤«¡Ë¤â¤é¤¦¤ä¤Ä¤â¡¢¤º¤Ã¤È£·¡Á£¸Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¥¦¥±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¥¦¥±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¯¤ê¤À¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö·à¾ì¤ÇËÍ¤é¤Î¼¡¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³ÉáÄÌ¤Ë¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿
¡¡£Í£Ã¤Î¥È¥ß¡¼¥º²í¤Ë¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ï²¿¤â¤¦¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÎÊ¹¤«¤ì¤¿¶ð¾ì¤Ï¡Ö¡Ø¥Á¥¥ó¤Î¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¹ü¡Ù¤È¤«¡¢ËÍ¤é¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¨¤¨¤ä¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¨¤¨¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¥¥Ê¡×¤Î½©»³¸ÂÀ¤«¤é¡Ö¤½¤ì·ù¤ä¤Ê¡¢Ä¶¤¨¤ó¤È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Ê¡×¤ÈÆ±¾ð¤µ¤ì¤¿¡£