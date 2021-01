Apple製品関連の精度の高い予測で知られる複数の情報筋が今年のMacBook Proで「Touch Bar」が廃止されると伝えたことで、機能の是非をめぐってソーシャルメディア上で議論が巻き起こっているようです。

Touch Bar廃止の可能性は高い?

Apple関連情報に詳しいTF Securitiesのアナリスト、ミンチー・クオ氏は、Appleが現在開発中の2種類の新型MacBook ProではTouch Barが廃止される見通しであると発表しました。



また、BloombergでApple関連情報を的確に伝えてきたマーク・ガーマン氏も新型14インチおよび16インチMacBook ProでTouch Barがなくなると報じており、「MacBook ProでTouch Bar廃止」の可能性は高いと言えそうです。

勝利を宣言するユーザーがいる一方、最高な機能と廃止を嘆く人も

MacBook ProでTouch Bar廃止の報道を受け、Twitter上には様々な意見が溢れています。



MacBook ProでTouch Barが廃止され、MagSafeが復活するだと!?小さいことかもしれないが、ここ最近で最も素晴らしい勝利だ!

MacBook Pros abandoning the touch bar and going back to mag safe charging!? The smallest but sweetest of victories in these days when it's hard to get a win! — Erik Hinton (@erikhinton) January 15, 2021





本当に、本当にTouch Barが嫌いだった。厳しい言葉を投げかけてごめんなさい、ティム・アップル。どうがiCloudストレージを取り上げないで。

I really, really hated the Touch Bar. Sorry for the harsh words, Tim Apple. Please do not take away my iCloud storage. — Washington Post TikTok Guy At Sea (@davejorgenson) January 15, 2021





Touch Barを嫌っていたユーザーからは歓喜の声が聞かれていますが、中にはTouch Barへの愛を表現する人もいます。



どうやらインターネット上で私だけがMacBookのTouch Barを愛しているらしいということがわかった。

Apparently I am the only person on the internet who loves my MacBook Touch Bar. pic.twitter.com/5TQuZKgT2A — Valerie Stimac (@valerievalise) January 15, 2021





Touch BarはMacBookに導入された機能の中で最高なものの一つで、Magic Keyboardにも取り付けるべきだ。Touch Barを嫌いな人は臆病なだけ。

The Touch Bar is one of the best features ever brought to MacBooks and should be available on Magic Keyboards. Touch Bar haters are cowards and deserve to go the way of the headphone jack. — Joby Baxter Nelson (@jb_nelson_) January 15, 2021







Source:MacRumors

Photo:Apple

(lexi)