¡Ø¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡ÙÂè2ÏÃ ¡È¿·¡ÉÃÓÏÆÀéÄá¡¢Ä¶¹âÎð½Ï½÷¥Ð¡¼¤Ç¥À¥ó¥¹ÆÃ·±
¡¡½÷Í¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢40ºÐ¤Î¸«½¬¤¤¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦¿·¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬¡¢½Ï½÷¥Ð¡¼¹âÎð¤Î¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤ÎÆÃ·±¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¿·¡ÉÃÓÏÆÀéÄá¡¢½Ï½÷¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë ¡Ø¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡ÙÂè2ÏÃ¤è¤ê
¡¡Âè23²ó¼êùà¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢Í´Ö¤·¤Î¤Ö¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð70ºÐ°Ê¾å¡¢40ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤È¤¤¤¦¹âÎð¥Ð¡¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÓÏÆ¤¬40ºÐ¤Î¿·ÊÆ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÈÅÁÀâ¤Î¥Þ¥Þ¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¿¿ÈôÀ»¡¢ÅÄÃæ´î»Ò¡¢µ×ËÜ²íÈþ¡¢ÁðÅ«¸÷»Ò¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÈÅÄµª»Ò¡£
¡¡Ä¶¹âÎð½Ï½÷¥Ð¡¼¡ØOLD¡¡JACK¡õROSE¡Ù¤Ç¸«½¬¤¤¥Û¥¹¥Æ¥¹¡È¥¢¥é¥é¡É¤È¤·¤ÆÆ¯¤½Ð¤·¤¿¿·¡£½Ï½÷¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢Ãë´Ö¤Î¿¦¾ì¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¿·¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥ß¥ì¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤ä¤ß¤«¡Ê¿¿ÈôÀ»¡Ë¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¥Û¥¹¥È!?¡×¤È´ª°ã¤¤¡£¸µ¥«¥ì¤ÎÁ°±à¡Ê»³ºê¼ùÈÏ¡Ë¤âÆâ¿´µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤¸¤é¥Þ¥Þ¡ÊÁðÅ«¸÷»Ò¡Ë¤ä¥¨¥ê¡¼¡ÊÃæÅÄ´î»Ò¡Ë¡¢¥Ê¥Þ¥³¡Êµ×ËÜ²íÈþ¡Ë¡¢¤Ò¤Ê¤®¤¯¡ÊÁðÂ¼Îé»Ò¡Ë¤é½Ï½÷¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÀèÇÚ¤È¶¦¤Ë¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀÜµÒ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¿·¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤â»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÆÍÁ³¡¢¥Õ¥í¥¢¤¬°ÅÅ¾¡£Î®¤ì»Ï¤á¤ë¥à¡¼¥Ç¥£¤Ê²»³Ú¡£¡ØOLD¡¡JACK¡õROSE¡Ù¹±Îã¤Î¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼¡¡¹¤È¥½¥·¥¢¥ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¾ïÏ¢µÒ¤È¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¿¤Á¤ÎÃæ¡¢¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿·¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥ª¥í¥ª¥í¡£¾ïÏ¢µÒ¤Î²Ö»³¡Ê°òÀöºä·¸Ä¹¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ëÍÙ¤ê»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÁêËÐ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£¥Õ¥í¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Ç¥´¥Ä¥ó¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¥´¥Ä¥ó¡¢¤¢¤²¤¯¤Ë¤Ï¤è¤í¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤«¤Í¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¹¬µÈ¡ÊÉÊÀîÅ°¡Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÆÃ·±¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£¸«½¬¤¤¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦¥¢¥é¥é¤Ï¡¢¸«»ö»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡¡¥ª¥È¥Ê¤ÎÅÚ¥É¥é¡Ø¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡ÙÂè2ÏÃ¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ1·î16Æü23»þ40Ê¬ÊüÁ÷¡£