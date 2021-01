1月3日(現地時間)、米ケンタッキー州に暮らす35歳のジェイソン・バートンさんは、突然の交通事故で帰らぬ人となりました。

ジェイソンさんには愛する3人の子供と妻がいましたが、彼は生前に生命保険をかけておらず、貯蓄も殆どない状況だったそうです。遺された家族の手元には、ジェイソンさんのお葬式をあげる費用がありませんでした。

そんな辛い状況の中で動き出したのは、ジェイソンさんの9歳の娘、ケイリー・ミラーちゃん。

The Fairdale, KY community stepped up to help a family who tragically lost their father in a car accident Sunday. Kaylei Miller, 9, hosted a bake sale to help pay for her dad's funeral where one couple spent $1,000 on two cookies. https://t.co/5I4BvKplIV pic.twitter.com/dNkjfQ6rZm