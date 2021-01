1月15日(金)よりdTV独占配信がスタートする映画『銀魂 THE FINAL』の前日譚、「銀魂 THE SEMI-FINAL」真選組篇のあらすじと先行カットを公開。真選組篇の予告も解禁となった。

1月15日(金)19時より独占配信がスタートする「銀魂 THE SEMI-FINAL」万事屋篇につづき、真選組篇がいよいよ1月20日(水)19時よりdTVにて独占配信。万事屋篇「後先考えずに風呂敷を広げるものじゃない」は、江戸を去った銀時が素性を隠して舞い戻ってきていたところから始まり、銀時の行方も知らず一人万事屋を続ける新八と神楽に再会し…といった内容となっている。

真選組篇「直前になって大事なことを決めるものじゃない」では、離れ離れになってしまった万事屋を再結成させるため、一肌脱ぐことを決めた真選組の面々。土方は江戸を離れて銀時を探し、沖田は新政府で暗躍。それぞれの道を歩みながら万事屋再結成の機を探っていた。そして局長・近藤は……大勢のゴリラが見守る中、ゴリラの恋敵とゴリラの王女を取り合っていた!?真選組篇の配信開始日が、“玉の輿の日”とされる1月20日であることを念頭に、近藤の晴れ舞台にも注目してみては?

dTVでは「銀魂 THE SEMI-FINAL」を視聴したdTV会員を対象に、「銀魂 THE SEMI-FINAL」のメインビジュアルや場面写真を使用したドミテリアアクリルスタンド(非売品)を、合計160名様にプレゼントするキャンペーンを実施。キャンペーン実施期間は2021年1月20日(水)19:00〜2021年2月21日(日)23:59まで。詳細は「銀魂 THE SEMI-FINAL」特設ページ(https://pc.video.dmkt-sp.jp/ft/s0007147)をチェック。

「銀魂 THE SEMI-FINAL」

配信日:第1話 2021年1月15日(金)19:00〜/第2話 2021年1月20日(水)19:00〜

配信話数:全2話

(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

