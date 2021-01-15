¡ÖÄ¶ÅÅ¼§¥Þ¥·¡¼¥ó ¥Ü¥ë¥Æ¥¹¹¡×¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¡ÖVoltes V Legacy¡×Í½¹ðÊÔ¸ø³«
1977Ç¯¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¶ÅÅ¼§¥Þ¥·¡¼¥ó ¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡×¤Ï¡¢5¤Ä¤Î¥á¥«¤¬¹çÂÎ¤·¤ÆµðÂç¥í¥Ü¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏµå¤ò¿¯Î¬¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ü¥¢¥¶¥óÄë¹ñ¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ÏºÇ¹â»ëÄ°Î¨58¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢¼çÂê²Î¤¬¹ñÌ±¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡ÖVoltes V Legacy¡×¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊVoltes V Legacy¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Voltes V: Legacy, soon on GMA! - YouTube
Èþ¤·¤¯ÀÄ¤¤ÃÏµå¤ËÇ÷¤ë¹õ¤¤±Æ¤Ï¡Ä¡Ä
¥Ü¥¢¥¶¥óÄë¹ñ¤ÎÀï´Ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥«¡¼¥ë¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ËÃé¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¡¼¥ë¡¼¥¯¤«¤éÈ¯¼Í¤¹¤ëÌµ¿ô¤Î¥Ü¥¢¥¶¥ó±ßÈ×
¥Ü¥¢¥¶¥óÄë¹ñ¤Î¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¡¢±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃÏµå¤ÎÅÔ»Ô
²Ê³Ø´ðÃÏ¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤â¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ËÃé¼Â¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤«¤éÈ¯¿Ê¤¹¤ë¥Ü¥ë¥È¥Þ¥·¥ó
¥Ü¥ë¥È¥Þ¥·¥ó1¹æµ¡¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥ë¥È¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ç¡¢¹ä·ò°ì¤é¤·¤ÃËÀ¤¬Áà½Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¢¥¶¥ó±ßÈ×¤È¥É¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ü¥ë¥È¥Þ¥·¥ó
¤½¤·¤Æ¡¢5¤Ä¤Î¥Ü¥ë¥È¥Þ¥·¥ó¤¬V»úÊÔÂâ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢Ä¶ÅÅ¼§ÎÏ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡Ä¡Ä
µðÂç¥í¥Ü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÖVoltes V Legacy¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¤ÎÉ¬»¦ÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ëÅ·¶õ·õ¤ò¹½¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ä
·õ¤ÎÅá¿È¤¬¿¤Ó¡¢Íë¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¾å¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÅ·¶õ·õV¤Î»ú»Â¤ê¡×¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£