¡ÖÁ´¤¯¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç¼õ¤±¤¿¶þ¿«Åª¤Ê°·¤¤¤È¤Ï¡¡
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¶þ¿«Åª¤Ê°·¤¤¤Ö¤ê¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥µ¥»¥ó¥È¥é¥ë¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¤Þ¤ÇÆ±£±Éô¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤À¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬µ×ÊÝ¤Î°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥¨¥á¥ê¤Ïµ×ÊÝ¤ò»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤Î¿ôÊ¬¤À¤±¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÂ¾¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥¨¥á¥ê¤Ê¤É¤Î¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤Ïµ×ÊÝ¤ÎºÍÇ½¤Ë·ü¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËË³¤·¤¯¤Æ¤âÆ®Áè¿´¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¨¥á¥ê¤Ï½¸ÃÄÅªÍø±×¤ÈÆâÉô¶¥Áè¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢µ×ÊÝ¤Î¤³¤È¤¬Á´¤¯¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎÊõÀÐ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë£Í£Æ¥¨¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒÀè¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÊÝÍ¸µ¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥»¥ë¥¿¡¢¥°¥é¥Ê¥À¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿àÆüËÜ¤Î»êÊõá¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£