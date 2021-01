初の試み！NFLの試合に『ヤングシェルドン』が登場

子ども向け番組を数多く放送している米ニコロデオンが、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)の試合をオンエアすることになった。そして、その放送に『ヤング・シェルドン』のシェルドン・クーパーを演じるイアン・アーミテイジが登場し話題となった。米Comicbook.comが伝えている。

『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』に登場するシェルドン・クーパーの子ども時代を描く前日譚ドラマ。

ニコロデオンがNFLの放送で、『ヤング・シェルドン』を製作しているCBSと提携しているからか、子ども時代のシェルドンを演じるイアンが登場してルールなどを説明するに至った。少なくともイアンは2つの試合の放送中に画面下に姿を見せ、専門用語を説明したり試合の進行状況を解説していた。

They got Young Sheldon explaining false start!January 10, 2021

They called Young Sheldon again, this time offsides!January 10, 2021

CBS Sportsのショーン・マクマナス会長は、子どもと家族にNFLをアピールすることを目的とした初の試みについて、「NFLがニコロデオンと取り組んだ初のプレゼンテーションで、ユニークなTV放送を生み出せたことにワクワクしています。この試みにより、試合とその伝統の威厳を維持しながら、子どもと家族が一緒に試合を視聴する魅力を最大限にアピールできるのではないでしょうか」とコメント。

また、この放送ではゴールポストが映し出されるとスポンジ・ボブがCG合成されるなど視聴者を楽しませていた。このニコロデオンが放送した試合の構成について、NFLのファンからはポジティブな反応が多かった。

He must've saw Spongebob and got scared.January 10, 2021