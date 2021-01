「プレシャス」「大統領の執事の涙」のリー・ダニエルズ監督がメガホンをとる歌手ビリー・ホリデイの伝記映画「The United States vs. Billie Holiday(原題)」の世界配給権獲得に向けて、米Huluが交渉の最終段階に入っていることがわかった。米Deadlineが独占で報じている。

1959年に44歳の若さで死去したホリデイは、サラ・ボーン、エラ・フィッツジェラルドとともに3大女性ジャズ・ボーカリストと称された名歌手。映画は、名声の陰で薬物とアルコール依存に苦しんだホリデイが、連邦麻薬取締局による潜入捜査の標的にされた際のエピソードに焦点を当て、潜入捜査班を率いる黒人捜査官ジミー・フレッチャーと恋仲になったことで葛藤する彼女の姿を通して、苦悩に満ちた生涯と実像に迫る。

昨年7月、争奪戦の末に米パラマウント・ピクチャーズが北米配給権を獲得のうえ、賞レース参戦を視野に入れ、2月26日に全米公開を予定していると報じられたものの、実際にはまだ正式に契約が成立しておらず、劇場公開だけでは十分な収益が見込めないと判断した製作元ニュー・スレート・ベンチャーズが、Huluと新たな契約締結に向けた交渉に踏み切ったようだ。

今年のサンダンス映画祭で好評を博したアンディ・サムバーグ主演のコメディ映画「Palm Springs(原題)」の世界配給権を米配給会社NEONと組んで獲得した際には、NEONが劇場公開を、自社が配信を担当するという画期的な契約にこぎつけたHuluだが、本作でも同様の契約形態にてパラマウントと配給を二分するか否かについては、現時点で明らかになっていない。

ヨハン・ハリ著のノンフィクション書籍「Chasing the Scream: The First & Last Days of the War on Drugs(原題)」を下敷きに、ピュリッツァー賞受賞の劇作家スーザン=ロリ・パークスが脚本を執筆。ダニエルズが監督とプロデューサーを務める本作には、ホリデイ役で映画初主演を果たすシンガーソングライターのアンドラ・デイをはじめ、「ムーンライト」「バード・ボックス」のトレバンテ・ローズ、「マッドバウンド 哀しき友情」「オン・ザ・ロード」のギャレット・ヘドランド、「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」「ロシアン・ドール 謎のタイムループ」のナターシャ・リオンら実力派俳優陣がキャストに出揃う。