Âç¤¤Ê¥Ô¥¶¤Þ¤ó¡ªÂæÏÑ¤«¤¹¤Æ¤é¥µ¥ó¥É¡ª¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×¿·¾¦ÉÊ¤¬½¼¼Â¢ö
¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×¤Ë¤Æ1·î¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×1·î¤Î¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª
¿Íµ¤¤ÎÂç¤¤ÊÆù¤Þ¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖVLÂç¤¤Ê¥Ô¥¶¤Þ¤ó¡×¤ä¡¢1·î15Æü¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¡ÖVL»°³Ñ¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥Ñ¥ó¡×¡¢¿Íµ¤¤ÎÂæÏÑ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÂæÏÑ¤«¤¹¤Æ¤é¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤è¤ê³Æ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×1·î¿·¾¦ÉÊ ¥á¥Ë¥å¡¼
¢£1·î6Æü(¿å)È¯Çä
¡¦¡Ö±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡×¥³¥é¥Ü ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¤¨¤ó¤È¤ÄÉ÷¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥ (ÀÇ¹þ108±ß)
¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¤¨¤ó¤È¤Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡£
¡¦¡Ö±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡×¥³¥é¥Ü ¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤´¾ø¤·¥±¡¼¥ (ÀÇ¹þ108±ß)
±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥ë¥Ó¥Ã¥Á¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¾Æ°õ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¡£
¡¦VL¤·¤Ã¤È¤ê¥Á¥ç¥³¥Þ¥Õ¥£¥ó 2¸Ä (ÀÇ¹þ108±ß¡Ë
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥Õ¥£¥ó¡£2¸ÄÆþ¤ê¤Ç100±ß(ÀÇÊÌ)¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ª¥È¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¡£
¡¦VL¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¥É¡¼¥Ê¥Ä (ÀÇ¹þ108±ß)
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼ ·Ü¤Ä¤¯¤Í¤¤ó¤Ô¤é¡ÊÀÇ¹þ184±ß¡Ë¡¿¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¤È¤ó¤«¤Ä¡ÊÀÇ¹þ198±ß¡Ë
¡Ö¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼ ·Ü¤Ä¤¯¤Í¤¤ó¤Ô¤é¡×¤Ï¡¢Ãº²ÐÉ÷Ì£¤Î¥¿¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿·Ü¤Ä¤¯¤Í¤È¤¤ó¤Ô¤é¤ò¥µ¥ó¥É¡£
¡Ö¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤Ï¡¢´Å¿É¥½¡¼¥¹¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¥µ¥ó¥É¡£
¢£1·î13Æü(¿å)È¯Çä
¡¦VL»°³Ñ¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥Ñ¥ó¡¿VL¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó(¤¤¤Á¤´) (³Æ¡¦ÀÇ¹þ108±ß)
1·î15Æü¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2¾¦ÉÊ¡£
¡ÖVL»°³Ñ¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£
¡ÖVL¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó(¤¤¤Á¤´)¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤Îçõ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤¤¤Á¤´¥¯¥é¥ó¥Á¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¥×¥ê¥ó (ÀÇ¹þ149±ß)
¾Æ¤¥×¥ê¥ó¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦VLÂç¤¤Ê¥Ô¥¶¤Þ¤ó (ÀÇ¹þ108±ß)
¥Á¡¼¥º¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¶ÌÇ¬¡¢ÈÔ¤Æù¡¢¥Ð¥¸¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥ª¥ì¥¬¥Î¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Âç¤¤Ê¥Ô¥¶¤Þ¤ó¡£
¡¦VLÂç¤¤Ê¥«¥ì¡¼¤Þ¤ó (ÀÇ¹þ108±ß)
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¶ÌÇ¬¡¢¿Í»²¡¢ÆÚÈÔ¤ÆùÅù¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥¯¥ß¥ó¤ä¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥éÅù¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥«¥ì¡¼¤Þ¤ó¡£
¢£1·î20Æü(¿å)È¯Çä
¡¦ÂæÏÑ¤«¤¹¤Æ¤é¥µ¥ó¥É(ÀÇ¹þ149±ß)
ÂæÏÑ¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤«¤¹¤Æ¤é¥µ¥ó¥É¡£
¡¦VL¥Ô¥¶¡õ¥Á¡¼¥º¤Ñ¤ó (ÀÇ¹þ108±ß)
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÇò¤¤¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¥¨¥¥¹¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ô¥¶¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦VL¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¾ø¤·¤Ñ¤ó (ÀÇ¹þ108±ß)
ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÉ÷Ì£¤Î¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î´ÅÏª¼Ñ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¢£1·î27Æü(¿å)È¯Çä
¡¦¥×¥ê¥ó¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥Á¡¼¥º¥¹¥Õ¥ì¤Î¤»¤Þ¤·¤¿(ÀÇ¹þ192±ß)
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¤Î¾å¤Ë¥«¥é¥á¥ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥º¥¹¥Õ¥ì¤¬¾è¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¡¦VL¤È¤í¡¼¤ê¥Á¡¼¥º¥Ñ¥ó(ÀÇ¹þ108±ß)
¥Ù¡¼¥°¥ëÀ¸ÃÏ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Á¤Ã¤È¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¤Î¤Ó¤ë¥Á¡¼¥º¤¬Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÉÊ¡£
¢£1·î28Æü(ÌÚ)È¯Çä
¡¦ËÀÆ¦ÂçÊ¡ 4¸Ä(ÀÇ¹þ108±ß)
2·î3Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£µ´¤Î¶âËÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¿©¤Ù°×¤¤¥µ¥¤¥º¤Î4ËÜÆþ¤ê¡£
¢¨·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨µºÜ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£¥¤¡¼¥È¥¤¥óÍøÍÑ»þ¤ÏÉ¸½àÀÇÎ¨¡Ê10¡ó¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖVL¡ÊValue Line¡Ë¡×¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¨¥ê¥¢¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£