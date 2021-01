インドに拠点を置くAmazon Indiaが、インド工科大学の共通入学試験であるIIT-JEEに向けて準備している学生を支援する学習ツール「Amazon Academy」を公開しました。

2021年1月13日付けでAmazon IndiaはAmazon Academyの立ち上げを発表。オンラインで展開されるAmazon Academyは、「学習素材の収集」「ライブの講義」「数学・物理・化学における包括的な評価」といったIIT-JEEのために必要な詳細な知識とルーティンの実践を提供するとのことです。

Amazon Academyのウェブサイトは以下。記事作成時点では、ベータ版がブラウザとGoogle Playで無料公開中です。

Amazon Academy

https://academy.amazon.in/

Amazon Academy - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle.guru

具体的にいうと、まずAmazon Academyではライブの講義が開催され、学生が講師と関わりリアルタイムで疑問を解決することを可能にします。講義はコース形式でスケジューリングされ、毎日の練習と定期的なテストも実施されます。

加えて、Amazon Academyは実践で一歩ずつ進められる1万5000問の問題集や、専門家によって作られた摸擬テストも用意しています。模擬テストは実際のIIT-JEEの試験をシミュレートし、章ごとのテスト・部分的テスト・フルテストが存在するため、学生は自分のペースに合わせてテストを受けることが可能とのこと。また全国的なテストを定期的に、ライブで開催する予定であることもAmazon Indiaは明かしています。なお、模擬テストの受験者は、受験後、自分の成績がインド全体でどの程度に位置しているのかを知ることができ、パーソナライズされたレポートを通じて強化ポイントなどを分析することが可能です。

Amazon Academyのウェブページには、サービスのイメージ画像があり、ここからライブ講義がどのように運用されるのかや、学生と講師がチャットを通じてコミュニケーションを取っていくのかがわかります。

模試の結果は以下のように表示されます。自分の成績とトップ10%の成績の比較も、わかりやすく可視化されています。

物理・化学・数学の各テストの詳細の表示画面。

実践問題では、問題の難易度が選べるようになっています。

人口13億人以上のインドはAmazonにとって大きな市場であり、ここ数年、Amazonはインドでの事業拡大に力を入れてきました。また新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による都市封鎖や社会的距離戦略により、教育分野でもオンラインへの移行がみられ、インドではAmazon以外の教育・学習サービスの需要も増加しています。IIT-JEEの受験者は年々増加傾向にあることから、Amazonは今後拡大していくための新たな事業展開としてAmazon Academyをスタートさせたとみられており、今後、工学以外にも医学入試のためのオンライン学習に参加していく可能性もあると考えられています。