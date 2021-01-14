¡ÚMLB¡Û´ä·¨µ×»Ö»á¡¢µÆÃÓÍºÀ±¤ÎºÆÀ¸¤Ø°ÕÍß¡¡¡ÖÉ¬¤º·ë²Ì»Ä¤»¤ë¡£°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÆÃÇ¤¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡¢2·î¥¥ã¥ó¥×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÆÃÇ¤¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿´ä·¨µ×»Ö»á¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÎºÆÀ¸¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÉ¬¤º·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤È»×¤¦¡£°ì½ï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.17¡£19Ç¯¤Ï6¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.46¤À¤Ã¤¿¡£´ä·¨»á¤ÏµÆÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¡¢Åêµå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¾ì¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤É¤¦¤³¤¦ËÍ¤¬¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£À¾Éð»þÂå¤ËÄÌ»»73¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.77¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤â³«²Ö¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡´ä·¨¥³¡¼¥Á¤Ï2·î¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¡£º£¸å¤ÏÊÆ¥·¥¢¥È¥ë¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£¡ÖÁª¼ê¤È°ã¤¦Î©¾ì¤Ç¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÆüÊÆÄÌ»»170¾¡¤òµó¤²¤¿¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¤òµå³¦¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë