¤Ê¤¿¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿²áµî¤ò±Û¤¨¤Æ Åìµþ¥Ñ¥é¤Î¥á¥À¥ëÌ´¸«¤ëÊ©Áª¼ê
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿Áª¼ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÊõ¸Ë¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¢¥ì¡¼¥º¡ÊJean-Baptiste Alaize¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Û¤É¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿Áª¼ê¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Î¦¾åÃ»µ÷Î¥¤ÈÉýÄ·¤Ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥¢¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊNetflix¡Ë¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊRising Phoenix¡Ë¡×¤Ç¤â¼è¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿29ºÐ¤À¡£¥¢¥ì¡¼¥º¤¬¤ï¤º¤«3ºÐ¤Ç±¦µÓ¤ò¼º¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç¤â¡¢ÉÂµ¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Á¥§¡¼¥Æ¡Ê¤Ê¤¿¡Ë¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ó¥¸¤ÇÆâÀï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿1994Ç¯10·î¡¢¥Ä¥·Â²¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¥¢¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¶¦¤Ë¶áÎÙ¤Î¥Õ¥ÄÂ²¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÏÂ©»Ò¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÁ°¤Ç¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ì¡¼¥º¼«¿È¤âÇØÃæ¤òÀÚ¤êÎö¤«¤ì¡¢Â¾¤Ë¤â¼ó¤ä±¦ÏÓ¡¢±¦µÓ¤òÀÚ¤é¤ì¤¿Ëö¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£²¿¤È¤«°ìÌ¿¤ò¼è¤ê¤È¤á¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¸å¤ËÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢±¦µÓ¤ÎÉ¨¤«¤é²¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ö¡ÊAntibes¡Ë¤Ç¤ÎÎý½¬¸å¡¢AFP¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¹¢¤ò»Ø¤Ç¤«¤ÀÚ¤ë»ÅÁð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²¿Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤Î¾ìÌÌ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£Êì¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½è·º¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤È°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤¿¤¬¡¢±ó¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖËÍ¤é¤Ï²È¤«¤é40¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç½è·º¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢Áö¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥ì¡¼¥º¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Í³¡×¤ò¤¯¤ì¤¿Î¦¾å
¡¡¤½¤Î¸å1998Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ØÅÏ¤ê¡¢º£¤Î²ÈÂ²¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¥¢¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥à¡ÊDrome¡Ë¤ÎÎ¦¾å¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿Í¹©Áõ¶ñ¤òÃå¤±¤ÆÁö¤Ã¤¿ÈÕ¡¢½±·â¸å½é¤á¤Æ°Ì´¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë½»¤à¥¢¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Áö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Êá¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÎý½¬½éÆü¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤â¤¤Î¤¦¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¤¤¿¤è¡£Æ¬¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎÆâ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÁþ¤·¤ß¤¬¡¢Á´¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤¿¡×
¡¡¾èÇÏ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é7ÃÊ³¬Ãæ¤Î6ÃÊ³¬¤Þ¤ÇÏÓÁ°¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤ä¤á¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ«¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤Î¤ÏÇÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤âÅÌÏ«¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö°å¼Ô¤ÏËÍ¤Ë´Ý¤ä»Í³Ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡£2¡¢3²óÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÊýË¡¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ì¡¼¥º¤ÏÍý²ò¼Ô¤È¤Ê¤ëÂÎ°é¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¦¡£4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·àÅª¤Ê¡ÖµÕÅ¾¡×¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¦¾å¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤¬µÁÂ¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ì¡¼¥º¤Ï¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥é¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ø¤¤¹õ¿Í¤È¤«¡¢¥µ¥ë¤È¤«¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¥ó¥¸¤Î¥Ö¥¸¥å¥ó¥Ö¥é¤ÇÉã¿Æ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç5Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¾¯Ç¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ì¡¼¥º°ì²È¤ËÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤È¡¢¤º¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿²È¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ØÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊýÌÌ¡¢¤Ä¤Þ¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿Í¼ïº¹ÊÌ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤¤¤Þ¤À¤ËÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÇò¿Í¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¹õ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ï¼Â¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¢£¡Öµ¤³Ú¡×¤Ê¥¢¥ì¡¼¥º
¡¡¥¢¥ì¡¼¥º¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¥í¥Ù¡¼¥ë¡ÊRobert¡Ë¤µ¤ó¤È¥À¥Ë¥¨¥ì¡ÊDaniele¡Ë¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥ë¥ï¥ó¥À½Ð¿È¤Î¥Õ¥ÄÂ²¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡ÊJulien¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥à¥®¥·¥ã¡ÊMugisha¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹¬±¿¤Ê»Ò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÏÁ÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤Êý¤ÎÌ¾»ú¤Ï¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¡¼¥º¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Öµ¤³Ú¤Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öa l'aise¡×¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ì¾Á°¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÏ¢ÌÁ¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤¿¿ÀÆ¸¤Ï¡¢ÉýÄ·¤Ó¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦²¦¼Ô¤Ë4²óµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼¡¡¹¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á»°¤Ä¤ÏÀ¤³¦µÏ¿¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¥ª¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¸½ºß¤Ï¡¢±ä´ü¤¬¸¶°ø¤Ç¸Ä¿Í¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¸º¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ºÇÀèÃ¼¤ÎµÁÂ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤âÅìµþ2021¤«¡¢2022¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï2024Ç¯¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥ì¡¼¥º¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Ñ¥éÎ¦¾å¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï½Ð¾ìÉÔ²Ä µÁÂ»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º
¡¦¥Á¥§¥ë¥Î¥Ö¥¤¥êÈï³²¤ÎÁª¼ê¡¢Ê¿¾»¥Ñ¥é¤ÇÈá´ê¤Î¶â¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¡×
¡¦¥µ¥á¤ËÊÒµÓ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥é¶¥±ËÁª¼ê¡¢¥µ¥á¤ÎÊÝ¸î³èÆ°²È¤Ø