タレントの壇蜜が、2月20日公開の映画『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』(仮)に“悪夢のマエストロ”ミンジョ役でゲスト出演することが発表された。

【写真】『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』にゲスト出演する壇蜜 レムードンとの2ショットも

『魔進戦隊キラメイジャー』は、スーパー戦隊シリーズ44作目にして令和初のスーパー戦隊。“宝石+乗り物”という斬新なモチーフで「人が輝いて生きること」をテーマに、人々から希望や輝きを奪おうとする闇の軍団と戦う、シリーズ史上最もキラキラしたヒーローだ。現在はテレビ朝日系にて毎週日曜9時30分よりテレビ放送中。

劇場版となる本作は、当初は2021年新春公開予定とされていたが、『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE』『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE』と3本立てで、『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』として2月20日より公開されることが決まっている。

ミンジョは、ヨドンヘイムのよどみの海にすむ魔女ヌマージョの妹で、テレビシリーズで一瞬登場すると、そのまま姿を消したキャラクター。その後の所在は謎に包まれていたが、劇場版でキラメイジャーたちを苦しめる強敵として登場する。

そんな“悪夢のマエストロ”ミンジョとして、壇蜜が『キラメイジャー』に参戦。キラメイジャーたちと夢の中を舞台に戦いを繰り広げる? 妖艶なコスチュームに身を包んで大鎌を持ち、羊の怪物レムードンとともに行動するミンジョの姿は、まさに“悪夢”を想起させ、美しくも冷酷な敵としてキラメイジャーたちの前に立ちはだかる。

壇蜜は「小さいころから『電撃戦隊チェンジマン』を見ていて、『昭和』『平成』『令和』ととても長く続いているスーパー戦隊シリーズに『令和』になって自分も参加することになるなんて、まったく考えてもいなかったのでとても光栄でした」と出演を喜ぶ。役どころについては「ミンジョもまた何かのために戦う人です。本気と本気がぶつかり合う、夢の中で起こることを見逃さないで欲しいです」と話している。 『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』(仮)は、『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE』『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE』と3本立ての『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』として2月20日より全国公開。