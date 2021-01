先週末(1月8日〜1月10日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、DC映画『ワンダーウーマン 1984』が興行収入300万ドル(3億1,500万円)で3週連続となる首位を記録した。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル105円計算)

新型コロナウイルスの影響で大規模公開の新作がゼロだったため、前回からほとんど動きのないトップ10となった。『ワンダーウーマン 1984』は首位の座は守ったものの、前週比45.5%ダウンと厳しい興行が続いている。コロナ禍における措置として、同作はアメリカでは劇場公開と同時にワーナーの動画配信サービス「HBO Max」でも追加料金なしで配信されている。累計興収は3,260万ドル(約34億2,300万円)で、それに海外興収を加えた世界興収は1億3,210万ドル(約138億7,050万円)となった。(編集部・市川遥)

1月8日〜1月10日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『ワンダーウーマン 1984』

2(2)『ザ・クルーズ:ア・ニュー・エイジ(原題) / The Croods: A New Age』

3(3)『ニュース・オブ・ザ・ワールド(原題) / News of the World』

4(4)『モンスターハンター』

5(5)『ファタール(原題) / Fatale』

6(6)『プロミシング・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

7(7)『ピノキオ(原題) / Pinocchio』

8(8)『ザ・ウォー・ウィズ・グランパ(原題) / The War with Grandpa』

9(10)『カム・プレイ(原題) / Come Play』

10(9・再上映)『エイリアン』