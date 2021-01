【Huluランキング】『ウォーキング・デッド』首位陥落！代わってトップに立ったのは...（1月5日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、2020年12月30日(水)から2021年1月5日(火)までの1週間、そして12月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『呪術廻戦』

2.Huluオリジナルストーリー『新解釈・三國志 −異聞−』

3.『Nizi Project』

4.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!絶対に笑ってはいけないシリーズ』

5.『極主夫道』

6.『鬼滅の刃』

7.『進撃の巨人』

8.『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』

9.『35歳の少女』

10.『しゃべくり007』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

3.『BRAVE NEW WORLD/ブレイブ・ニュー・ワールド』

4.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

5.『マジシャンズ』

6.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

7.『プリズン・ブレイク』

8.『24 -TWENTY FOUR-』

8.『ゲーム・オブ・スローンズ』

10.『シカゴ・メッド』

国内ドラマ作品トップ10

1.Huluオリジナルストーリー『新解釈・三國志 −異聞−』

2.『極主夫道』

3.『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』

4.『35歳の少女』

5.『ごくせん(第2シリーズ)』

6.『6 from HiGH&LOW THE WORST』

7.『僕らは恋がヘタすぎる』

8.『今日から俺は!!』

9.『怪盗 山猫』

10.『地上波放送版 聖☆おにいさん第I紀』





<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!絶対に笑ってはいけないシリーズ』

2.『呪術廻戦』

3.『鬼滅の刃』

4.『進撃の巨人』

5.『Nizi Project』

6.『ごくせん(第2シリーズ)』

7.『有吉の壁』

8.『名探偵コナン』

9.『ぐるナイ おもしろ荘 若手にチャンスを頂戴 今年も誰か売れてSP』

10.『月曜から夜ふかし』

海外ドラマ作品トップ10

1.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

2.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

3.『ウォーキング・デッド』

4.『ビッグバン★セオリー』

5.『アウトブレイク 感染拡大』

6.『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』

7.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

8.『CREEPSHOW/クリープショー』

9.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

10.『BRAVE NEW WORLD/ブレイブ・ニュー・ワールド』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『ヨーロッパ空中散歩』

2.『エジプト空中散歩』

3.『サベージ・キングダム』

4.『アメリカズ・ゴット・タレント』

5.『野生ネコ図鑑』

6.『サタデー・ナイト・ライブ』

7.『古代の宇宙人』

8.『インド空中散歩』

9.『ランニング・ワイルド WITH ベア・グリルス』

10.『深海へ! タイタニック号再調査』

週間ランキングの総合部門では、TVと同じく年末年始はお笑いやバラエティ番組が多く見られたようだ。12月頭からずっとトップ10入りしていた『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!絶対に笑ってはいけないシリーズ』がついにトップに立ったほか、7位・9位・10位にも新年の初笑いにぴったりな番組がランクイン。そちらと人気アニメに押される中、ドラマで唯一入ったのは6位の『ごくせん(第2シリーズ)』。仲間由紀恵主演の本シリーズは、2000年代に3本のTVシリーズとスペシャル番組、さらには映画も製作された大ヒット作だ。Huluではそのうち、2005年放送の第2シーズンと映画版が配信されている。

海外ドラマ部門においてもトップが交代。長らく王座をキープしていた『ウォーキング・デッド』が3位にダウンし、代わってシーズン13まで配信中の『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』が頂点に立った。全体的にも顔ぶれが変わり、『ウォーキング・デッド』製作者が手掛けたホラー『CREEPSHOW/クリープショー』とSFドラマ『BRAVE NEW WORLD/ブレイブ・ニュー・ワールド』という2本のhuluプレミアのほか、コメディの『ビッグバン★セオリー』、そして新型コロナウイルスの到来を予見したと言われる話題のパニックドラマ『アウトブレイク 感染拡大』が新たにトップ10入りを果たした。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、年末年始をおうちで過ごす人が多かったからか、ナショナルジオグラフィックのドキュメンタリー番組『空中散歩』シリーズが3本ランクイン。ヨーロッパの国々やインド、エジプトを上空から撮影して、その国の文化や歴史、人々の生活を紹介するという番組で、居ながらにして海外旅行気分が味わえる点が人気を博したのかもしれない。そのほかには、同じくナショジオ製作の、アフリカの動物王国で暮らす生き物たちを追った『サベージ・キングダム』、世界中に生息する約40種のネコ科動物を追ったBBCの『野生ネコ図鑑』といったアニマルドキュメンタリーが上位に入った。サバイバルの達人ベア・グリルスがセレブと大自然で冒険する人気番組も9位につけている。

対して月間ランキングでは、総合部門はメディアでもよく取り上げられている『呪術廻戦』が11月の4位から1位に浮上。海外ドラマ部門では、『ゲーム・オブ・スローンズ』が2カ月ぶりにトップ10に戻ったほか、週間ランキングでもランクインしている『BRAVE NEW WORLD/ブレイブ・ニュー・ワールド』が3位に登場。『シカゴ』シリーズでは前月6位の『〜P.D.』と同8位の『〜ファイア』がともに抜けた一方、シーズン2が新たに配信された『〜メッド』が圏外から10位に滑り込んだ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『BRAVE NEW WORLD/ブレイブ・ニュー・ワールド』シーズン1 Huluで独占配信中 © 2020 Universal Content Productions LLC. All Rights Reserved./『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』シーズン1〜13 Huluで配信中 © Warner Bros. Entertainment Inc./『野生ネコ図鑑』Huluで配信中 ©Vimukthi Weeratunga 2016/『CREEPSHOW/クリープショー』Huluで独占配信中 © 2019 Horror Anthology Series, Inc. All rights reserved.