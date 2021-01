タレントの壇蜜が、スーパー戦隊シリーズ第44作「魔進戦隊キラメイジャー」の劇場版に、“悪夢のマエストロ”ミンジョ役でゲスト出演することが明らかになった。

魔進戦隊キラメイジャーは、宝石+乗り物という斬新なモチーフを採用した、令和初のスーパー戦隊。壇蜜ふんするミンジョは、キラメイジャーが立ち向かう闇の帝国・ヨドンヘイムの淀みの海に棲む魔女・ヌマージョの妹。テレビシリーズで一瞬だけ登場してそのまま姿を消し、その後の所在は謎に包まれていた。

劇場版では、妖艶なコスチュームに大鎌を持ち、羊の怪物・レムードンを従えた、まさに悪夢を想起させる姿で登場。美しくも冷酷な“悪夢のマエストロ”として、キラメイジャーたちの前に立ちはだかる。

連続テレビ小説「花子とアン」「まんぷく」への出演など、女優としても活躍する壇蜜は、「小さいころから『電撃戦隊チェンジマン』を見ていて、『昭和』『平成』『令和』ととても長く続いているスーパー戦隊シリーズに『令和』になって自分も参加することになるなんて、まったく考えてもいなかったのでとても光栄でした」とコメント。映画について「序盤からみんなが大ピンチでハラハラドキドキする展開ですが、キラメイジャーそれぞれが夢の中の少ないチャンスでみんなのために必死で戦います。ミンジョもまた何かのために戦う人です。本気と本気がぶつかり合う、夢の中で起こることを見逃さないで欲しいです」と語っている。

『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE(仮)』は、『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』と題して、『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE(仮)』『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE』との3本立てで2月20日より全国公開される。(編集部・入倉功一)