1月9〜10日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、劇場アニメ『銀魂 THE FINAL』が、初週土日動員20万4000人、興収2億8700万円をあげ、初登場で首位を獲得した。公開初日から4日間の累計では、動員38万4000人、興収5億3100万円を記録。公開から12週連続で1位を記録していた『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』にストップをかけた。

【写真】写真で見る「1月9日〜1月10日全国映画動員ランキング」

2位は、V12でストップした『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』。今週末も動員18万人、興収2億9900万円をあげ、動員では『銀魂 THE FINAL』にトップを譲ったものの興収では上回っており、まだまだ地力を見せつけている。累計では動員2621万人、興収357億円を突破しており、歴代興収トップの記録を更新中だ。

3位は公開5週目の『新解釈・三國志』がランクイン。累計では動員257万人、興収34億円を超えるスマッシュヒットを記録。その他4位『映画 えんとつ町のプペル』、5位『劇場版ポケットモンスター ココ』、6位『約束のネバーランド』、7位『STAND BY ME ドラえもん 2』は先週からひとつずつ順位を下げる形となった。

初登場組は、世界18か国でリメイクされたイタリア発のコメディを日本で映画化した、東山紀之主演の『おとなの事情 スマホをのぞいたら』が8位、1990年代にブームを巻き起こし、世界中で愛されているアニメーション「セーラームーン」シリーズの約25年ぶりとなる劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」《前編》が9位にランクインした。

1月9日〜1月10日全国映画動員ランキングは、以下の通り。

第1位:『銀魂 THE FINAL』第2位:『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』第3位:『新解釈・三國志』第4位:『映画 えんとつ町のプペル』第5位:『劇場版ポケットモンスター ココ』第6位:『約束のネバーランド』第7位:『STAND BY ME ドラえもん 2』第8位:『おとなの事情 スマホをのぞいたら』第9位:「美少女戦士セーラームーンEternal」《前編》第10位:『新感染半島 ファイナル・ステージ』