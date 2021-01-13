「ニンテンドースイッチ」にマリオモチーフの新色 - レッド×ブルーのバイカラー、キャリングケース付属
任天堂「ニンテンドースイッチ(Nintendo Switch)」から、マリオをモチーフにした新セット「Nintendo Switch マリオレッド×ブルー セット」が登場。2021年1月25日(月)より順次予約受付をスタート、2月12日(金)に発売される。
任天堂「ニンテンドースイッチ」にマリオモチーフの新セット
本セットに含まれる「Nintendo Switch」は、マリオを象徴するレッド＆ブルーカラーでデザインした特別仕様。本体、ドック、Joy-Conをレッド、Joy-ConストラップとJoy-Conグリップをブルー一色にカラーリングすることで、マリオを思わせる印象的なバイカラーに仕上げている。
また、同じくマリオをモチーフにしたキャリングケースも付属。こちらもレッド＆ブルーのバイカラーで、両面にマリオの服装をモチーフにしたグラフィックを総柄であしらった特別デザインだ。
商品情報
「Nintendo Switch マリオレッド×ブルー セット」
予約開始日：2021年1月25日(月)
発売日：2021年2月12日(金)
価格：29,980円＋税
セット内容：
・Nintendo Switch本体(特別デザイン)
・Nintendo Switchドック(特別デザイン)
・Joy-Con(L)/(R)(特別デザイン)
・Joy-Conストラップ(特別デザイン)
・Joy-Conグリップ(特別デザイン)
・Nintendo Switch ACアダプター
・ハイスピードHDMIケーブル
・セーフティガイド
・Nintendo Switchキャリングケース「マリオレッド×ブルー エディション」
・Nintendo Switch画面保護シート
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