仮想通貨・Bitcoin(ビットコイン)はここ数年で大きく価値が上がっています。そんな中、2011年に入手した230億円相当のビットコインを換金したいのに、ビットコインを保存しているUSBのパスワードを忘れたことによりアクセスできなくなってしまったプログラマーの存在が報じられています。

Lost Passwords Lock Millionaires Out of Their Bitcoin Fortunes - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/01/12/technology/bitcoin-passwords-wallets-fortunes.html

Programmer has two guesses left to access £175m bitcoin wallet | Technology | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2021/jan/12/in-bits-the-programmer-locked-out-of-his-130m-bitcoin-account

ビットコインは2021年1月7日に価格が4万ドル(約410万円)に急騰し、1カ月たらずで2倍になったことが報じられました。以下のチャートを見ると、どれほど価格が急騰しているのかがよくわかります。

2009年に生み出されたビットコインは、当初1万ビットコインでピザ2枚を購入できるほどの価値しかありませんでしたが、その後、世界中に拡大する中で価値が急騰。2021年1月13日時点のレートで1万ビットコインの価値を計算すると、340億円に相当するほどになっています。

このためビットコインを初期の時点で入手していた人は巨額を手に入れることになりましたが、ビットコインの仕組み特有の問題によって、その価値を利用できない「宝の持ち腐れ」状態になることも。

アメリカ・サンフランシスコで暮らすプログラマーのステファン・トーマス氏は、2億2000万ドル(約230億円)相当のビットコインを所有しながらも、ビットコインを保存するデータセキュリティ機能付きのUSBのパスワードを忘れてしまい、手が付けられない状態になっているとのこと。トーマス氏は7002ビットコインが保存されているUSB・IronKeyのパスワードを書きとめた紙を数年前に紛失してしまいました。IronKeyはパスワードの入力に10回失敗すると保存内容を暗号化してしまうというもので、これまでにトーマス氏は8回ほどパスワード入力に失敗しています。

「ベッドに横になりながらパスワードについて考え、新しい戦略を思いついてコンピューターに向かうのですが、失敗してまた自暴自棄になるんです」とトーマス氏は述べています。

トーマス氏のように仮想通貨にアクセスするパスワードなどを忘れて巨額の富に手を付けられなくなっている人は少なくないとのこと。ブロックチェーン分析企業・Chainalysisは既存の1850万ビットコインのうち約20%は紛失あるいはアクセスできなくなったウォレットによるものだと見積もっています。このためウォレットの復元サービスの人気は高く、1日70件ほどの問合せがあるとChainalysisは述べています。

従来型の銀行やPayPalのような金融企業のサービスでは、ユーザーがパスワードを紛失した際にパスワードを提供したりパスワードのリセットを行ったりすることができます。しかし、ビットコインは中央銀行を持たず、「仮想通貨のルールに従うことに同意しソフトウェアを利用する全てのコンピューターによるネットワークによって管理される」という手法を取ります。そして、ソフトウェアのアルゴリズムはウォレット作成者だけが知る秘密鍵を作成します。

このとき、ソフトウェアは「ビットコインネットワークがパスワードを確認しなくてもそれが正確であることを確認する」ということを可能にします。管理する側のネットワークがパスワードを把握していないため、パスワードはユーザー本人が管理するしかないのですが、人は往々にしてパスワードを忘れてしまうため、このような問題が生み出されてしまうわけです。トーマス氏は「私たちが銀行を使うのは、銀行が行っていることを自分でやりたくないからです」と述べ、「自分自身が銀行になる」という仮想通貨の扱いに警鐘を鳴らしました。