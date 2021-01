過去にも著作をご紹介したことがあるので、ご存知の方も多いと思いますが、『残念なビジネス英語』(岡田兵吾 著、アルク)の著者はマイクロソフトアジア太平洋地区ライセンスコンプライアンス本部長。

ビジネスの現場で日常的に英語を使われているわけですが、そんななかで気になっていることがあるようです。

それは、“文法上は”間違っていない英語でも、外国人に失礼な英語を知らず知らずのうちに使っている場合があるということ。

かくいう著者自身も、英語で失敗したことが何度もあるのだといいます。そして実際に失敗を繰り返してきたからこそ、「日本人の英会話力の現状」が気になっているというのです。

日本人がとくに使ってしまいがちな“残念な英語パターン”を厳選し、記憶に残りやすいクイズ形式にしたもの。そのため、より望ましい表現とその理由が学べるようになっているわけです。

きょうはChapter 3「『仕事上の会話だけでいいや』と一線引かれてしまう英語」のなかから、ひとつのトピックを抜き出してみたいと思います。

根底にあるのは、「どうせ一緒に働くなら、仕事上の会話だけでなく、プライベートな話も含めてより交流を深めたいものだという思いです。

同僚のマルコとアンナ、ナオトがオフィスで雑談しています。 会話を確認し、どこかに違和感がないか、考えてみてください。Marco: How are you doing?

Anna: Great!

Marco: Sounds like you’re having fun. You’ve got some good news?

Anna: Sales of those products I developed are booming!

Marco: That’s good to hear! How about you, Naoto? How are you doing?

Naoto: So-so.

[和訳]

マルコ:調子はどう?

アンナ:最高よ!

マルコ:楽しそうだね。いいことあった?

アンナ:私が開発した商品の売り上げが急上昇しているの!

マルコ:それはよかったね! ナオトはどう、調子は?

ナオト:まあまあかな。

(104ページより)