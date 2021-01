「鬼滅の刃」の花江夏樹や、「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」の小野賢章をはじめ、人気男性声優が多数出演する特番「実況×解説ざわつきバラエティ『声優運動会』」の放送が決定した。1月30日午後3時30分から、BSフジでオンエア。

同番組では、若手声優陣が紅組と白組に分かれ、ソーシャルディスタンスを守った"脱3密競技”を行う運動会に挑戦。その様子に実況担当の花江と、解説担当の小野がツッコミを入れていく。

参加声優は、紅組が「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-Rhyme Anima」の天崎滉平(リーダー)、「THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール」の橘龍丸、「アルゴナビス from BanG Dream!」の伊藤昌弘、「美男高校地球防衛部HAPPY KISS!」の下鶴直幸。白組が「スケートリーディング☆スターズ」の広瀬裕也(リーダー)、「ブラッククローバー」の梶原岳人、「アルゴナビス」の前田誠二、「Clock over ORQUESTA」の野田てつろうからなる各チーム4人。審判は、俳優・MCとして活躍するせとたけおが務める。

競技は、声優ならではの早口言葉をとりいれた「一言入魂!ソーシャルディスタンス玉入れ」のほか、「踊って落とせ!ダンスダンス準備体操」「四心同体!?キングサイズバレー」「イケボで繋げ!ビッグスケールバトンリレー!」の全4種目となっている。