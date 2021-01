マーベル・スタジオの社長、ケヴィン・ファイギによれば、「デッドプール」の次回作はR指定(17歳未満は保護者同伴が必要)で、「マーベル・シネマティック・ユニバース」シリーズ(MCU)の作品となるようだ。現在、俳優ライアン・レイノルズと共に脚本にあたっている。

ファイギは『ワンダヴィジョン』のプレスイベントでColliderに対し、「デッドプール」シリーズの詳細について語った。

「この作品はR指定で、現在脚本の作成にあたっていて、ライアン・レイノルズに監督してもらっている。撮影は今年にはならない予定だ。ライアンはかなり忙しく、成功した役者だからね。すでに制作を発表した作品がたくさんあるけど、ワクワクしているよ。それに、MCUの中でもかなりタイプの違うキャラクターだから、ライアンが奔放なキャラクターに命を吹き込むのがただ楽しみだよ」

これまで「デッドプール」がMCUの作品に含まれるのかについては混乱が広がっていた。特に、マーベルではこれまでR指定の作品はなかったためだ。しかし、今回ファイギはR指定となることとMCUに含まれることの両方を認めたようだ。他にもディズニー+での年齢制限といったハードルはありそうだが、今後予定されている配信サービス「Star」(年齢制限のある作品の配信が可能)が本作品の配信を担う可能性はありそうだ。

ファイギはこのイベントでIGNに対して、レイノルズが脚本の監督にあたり、おそらく『Deadpool 3(原題)』の脚本の執筆にあたるのは、『Bob's Burgers(原題)』(コメディアニメ)のウェンディ・モリノ―とリジ―・モリノ―だとも語った。

今回のことで、ライアン・レイノルズが2019年にスタジオに訪れていたにもかかわらず「デッドプール」がマーベル・スタジオで制作されないという懸念は払拭できるだろう。『デッドプール 2』の監督デヴィッド・リーチの契約期限が2021年中とうわさされる中、帰ってくるのかが目下の関心事だろう。しかし、ファイギは今年の撮影がないことも明かしているため、監督が参加できるよう取り計らうということになるだろう。

「デッドプール」の前にMCU作品が多く公開される予定だったが、コロナ禍の影響で延期されたため2020年にMCUの新作はなかった。『ワンダヴィジョン』、『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』、『ブラック・ウィドウ』、『ロキ』、『shang-chi and the legend of the ten rings(原題)』、『What If...?(原題)』、『The Eternals(原題)』、トム・ホランド監督の「スパイダーマン」3作目(タイトル未定)が現在公式に2021年に公開予定とされる作品だ。