1990年代から2000年代にかけて一斉を風靡(ふうび)した人気海外ドラマ「SEX AND THE CITY」(セックス・アンド・ザ・シティ)のリバイバルとなる新作ドラマが、米ワーナーの動画配信サービス HBO Max 向けに制作されることが正式発表された。

「SEX AND THE CITY」は、ニューヨークを舞台に、コラムニストのキャリーをはじめとする、4人の独身女性の生活を赤裸々に描く大ヒットドラマ。1998年から2004年にかけて、全6シーズンがHBO局で放送され、2本の映画版も製作された。

Deadlineによると、リバイバル版では、前シリーズを手掛け、劇場版の脚本・監督も務めたマイケル・パトリック・キングが製作総指揮に復帰。「アンド・ジャスト・ライク・ザット…(原題) / And Just Like That...」のタイトルで、全10話の限定シリーズとして配信される。

キャリー役のサラ・ジェシカ・パーカーをはじめ、ミランダ役のシンシア・ニクソン、シャーロット役のクリスティン・デイヴィスら前作キャストが出演。30代からより複雑になった、50代の彼女たちの人生と友情を描く。発表に合わせてサラは、シリーズ決定の告知映像をSNSに投稿しているが、Deadlineによると、かつて彼女との不仲も報じられていたサマンサ役のキム・キャトラルは復帰しないという。配信時期は発表されていない。(編集部・入倉功一)