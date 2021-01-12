ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«à£±£±¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢á¤ÎÇØ·Ê¤Ë¾¾ºäÅíÍû¤ÎÅÅ·âº§
¡¡ºòÇ¯£±·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¡Ê£³£²¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢°Ê¹ß³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯£±£²·î£±£¹ÆüÈ¯Çä¤Î·î´©»ï¡ÖÆüËÜ¥«¥á¥é¡×£²£°£²£±Ç¯£±·î¹æ¤Ç£±£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë»Å»öÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ËÜ¶È¤Î½÷Í¥¤Î»Å»ö¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢ÁûÆ°¤«¤é¤ÎàÇ¯ÆâºÆ¥¹¥¿¡¼¥Èá¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¾¾ºäÅíÍû¡Ê£³£²¡Ë¤È¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÅÅ·âº§¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥é¡¼¥à¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆüËÜ¥«¥á¥é£±·î¹æËÜÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡¡ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤Î¿·Ï¢ºÜ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£±£²·î£±£¹Æü¡£¿·Ï¢ºÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö£í£é£ò£ò£ï£ò¡×¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¹¥¤¤Î½÷Í¥¤¬¤Ä¤Å¤ë¼Ì¿¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡×¤ÈÂê¤·¡¢Âè£±²ó¤Ï¡ÖÍ¼¾Æ¤±¡×¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ï¡Ø¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡Ù¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢ËÜµ¤¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£Í¼¾Æ¤±¤Î¼Ì¿¿¤âÅâÅÄ¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ï¡¢¿·Ï¢ºÜ¤ÇÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯£±·î¤ËÅì½Ð¤È¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¡¢ÅâÅÄ¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉÂ¼¼¤ÇÇ°Ê©¤ò¾§¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢½µ´©»ï¤Ç¤Ï»öÌ³½ê¤Î»öÌ³»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¸ø¤Î¾ì¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â»öÌ³½ê¤ÎÉÒÏÓ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢ÅâÅÄ¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ëà°ìÌÜ¤Ü¤ìá¤·¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤·¡¢¼Â²È¤òË¬¤ì¤Æ²ÈÂ²¤òÀâÆÀ¤·¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡£ÉÔÎÑÁûÆ°»þ¤Ë¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤ÇÊó¤¸¤¿ÇÞÂÎ¤òº£¤Ç¤âà½Ð¶Øá¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÅâÅÄ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥Éüµ¢¤â¿µ½Å¤Ë¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Åì½Ð¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î°É¡Ê£³£´¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤À¡£
¡¡°É¤ÏÁûÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯£¸·î¤ËÅì½Ð¤ÈÎ¥º§¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤ÏÅì½Ð¤ÎàÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ùá¤À¤¬¡¢ÅâÅÄ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅì½Ð¤È¤Î¸òºÝ¤òà¤Ë¤ª¤ï¤»¤ëáÅê¹Æ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¡£°ÉËÜ¿Í¤È¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤¬¡¢ÅâÅÄ¤ÈÅâÅÄ¤Î»öÌ³½ê¡Ö¥Õ¥é¡¼¥à¡×¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢Î¾»öÌ³½ê¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¹¥¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÎ¾¼Ò¤¬àÀã²ò¤±á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬£±£²·î£±£°Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢°É¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾¾ºäÅíÍû¤È¡¢ÅâÅÄ¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È¤ÎÅÅ·âº§¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î·ëº§¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»öÌ³½ê´Ö¤Ç²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¾¾ºä¤È¸ÍÅÄ¤Î·ëº§¤Ç¤¤¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤éà°¤¤¤³¤È¤âÇ¯Æâ¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¡¢ÍèÇ¯¤ÏÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦á¤È¡¢Åì½Ð¤ÈÅâÅÄ¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤«¡£ÅâÅÄ¤â²þ¤á¤ÆÉÔÎÑ¤ò¼Õºá¤·¡¢°É¤Î»öÌ³½ê¤âÅâÅÄ¤ÎÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë°É¤â¡¢Åì½Ð¤È¤ÎÎ¥º§À®Î©¸å¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÅâÅÄ¤Ø¤Î´¶¾ð¤â¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®¤µ¤Ê£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»¨»ï¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤ÏÎò½÷¡ÊÎò»Ë¹¥¤¤Î½÷À¡Ë¤Î°É¤é¤·¤¯¡ØÀï¹ñ»þÂå¤è¤ê¥Þ¥·¡Ù¤È¼«¤é¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÇÏª¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÅì½Ð¤ÎÂ¸ºß¤Ï¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÅâÅÄ¤Ø¤Îº¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Î½÷À¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÅâÅÄ¤Ë¤Ïà¼ºÇÔ¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É´ï¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¼þÊÕ´Ä¶¤À¤±¤ÏÀ°¤Ã¤¿ÅâÅÄ¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£°ÉÂ¦¤Î´²Âç¤µ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£