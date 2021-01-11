¿ùºé²Ö¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¥Á¥å¡¼¡× ¤Í¤º¤ß»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¥Á¥å¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Í¤º¤ß»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¥Á¥å¡¼¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¥Á¥å¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ùºé²Ö¡¢¤Í¤º¤ß»Ñ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡ÙÂè26²ó¤Ç¤Ï¡¢ÀéÂå¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿·àÃÄ¡Ö»³Â¼ÀéÄ»°ìºÂ¡×¤¬¥Þ¥ó¥¬¡ÖÀµ¥Á¥ã¥ó¤ÎËÁ¸±¡×¤ÎÉñÂæ²½¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¥Í¥º¥ß¤ÎÌò¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÀéÂå¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ·Î¸Å¤ËÄ©¤ß¡¢¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö¤â¤¦¡ªÂç¾æÉ×¤Ç¥Á¥å¡¼¡¼¡¼¡¼!!!!¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Î¸å¤Ë¡¢¿ùºé¤¬¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ ¥Á¥å¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·àÃæ¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¼«»£¤ê¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÉñÂæ·Î¸Å¤ÎºÝÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÀéÂåÌò¤Î¿ùºé¤¬ÆüËÜÈ±¤Î¾å¤«¤é¥Í¥º¥ß¤Î¼ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùºé¤¬¸ø³«¤·¤¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¥Á¥å¡¼¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¥Á¥å¡¼¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Á¥å¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£°úÍÑ¡§¡Ö¿ùºé²Ö¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hanasugisaki¡Ë