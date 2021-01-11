º£¤Ê¤é3ÂåÌÜ¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡© ¹ñ»º¹âµéSUV¤ÎÃæ¸Å¼Ö»ö¾ð¤È¤Ï
º£ÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢3ÂåÌÜ¥Ï¥ê¥¢¡¼!? Ãæ¸Å¼Ö»ö¾ð¤È¤Ï¡©
¡¡2020Ç¯6·î¤Ë¡¢4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸µÁÄ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Í¢Æþ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬4ÂåÌÜ¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ËÎ®¤ì¤ë¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµÒÁØ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ÎÃæ¸Å¼Ö»ö¾ð¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ï¡¢¡Ö¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢1997Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤Ï¥¢¥ê¡ª ¹âµé´¶·òºß¤Ê3ÂåÌÜ¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡¸µ¡¹¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥à¥ê¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âµé¥»¥À¥ó¤Î²÷Å¬À¤È¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢SUV¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¡¢°Ï©ÁöÇËÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2021Ç¯1·î¸½ºß¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢4ÂåÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÂå¤È¤Ê¤ë3ÂåÌÜ¤Î¸ÄÂÎ¤¬Â¿¤¯½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë3ÂåÌÜ¤Ï¡¢2017Ç¯6·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î¡ÖToyota Safety Sence¡×¤Î¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ï2017Ç¯¼°°Ê¹ß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯¡ÖPROGRESS¡×¡¢¡ÖPREMIUM¡×¡¢¡ÖELEGANCE¡×¡¢¡ÖGR SPORT¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡Ê2WD¡¿4WD¡Ë¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¼Ö¡Ê2WD¡¿4WD¡Ë¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ê2WD¡¿E-Four¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ8¡ó¡Ë¤Ï¡¢294Ëü9480±ß¤«¤é495Ëü3960±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯1·î»þÅÀ¤ÎÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤ò¤ß¤ë¤È¡¢200Ëü±ß¤«¤é250Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤Ë³«¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èó¾ï¤ËÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢2018Ç¯¼°¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥2.1Ëükm¤Î2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¡ÖELEGANCE¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤¬241Ëü9000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¤ä¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢Äã¤¤²Á³ÊÂÓ¤Î¤â¤Î¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿½ý¤ä±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¸ÄÂÎ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ETC¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÉÔ¼«Í³¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£