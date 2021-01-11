°½Ìî¹ä¡¢¿·À®¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò°é¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ä¥¯¥¶¤È²ÈÂ² The Family¡Ù¡Ê29Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®Êó¹ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢³ÆÃÏ¤ÎÀ®¿Í¼°¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°½Ìî¤¬Á´¹ñ¤Î¿·À®¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤éÅÐÃÅ
¡¡°½Ìî¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀËÍ¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤É¤ÎÌÌ²¼¤²¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö²¿¤è¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÁê¼¡¤°À®¿Í¼°Ãæ»ß¤ÎÃæ¤Ç¿·À®¿Í¤ÎÊý¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡Øµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿·À®¿Í¤Î¿´¾ð¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤ÊÌ´¤¬¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ï·ÇÌ¿´¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¿·À®¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ì´¤ä´õË¾¤òÃÚ¤»¤ë¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯À¸¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ËÍ¤¿¤ÁÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤â¤¦°ì²ó¡¢âÁ¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î²ÄÇ½À¤ò»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ°é¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤·±Ç²è¶È³¦¤ËÍè¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¬¤º°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ØÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤È¡¢Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£99Ç¯¡¢05Ç¯¡¢19Ç¯¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯3¤Ä¤Î»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢ÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯´ü¤Ë¡¢¥ä¥¯¥¶¤Î¿ÆÊ¬¤«¤éµß¤ï¤ì¡¢Éã»Ò¤Î·À¤ê¤ò·ë¤Ö»³ËÜ¡Ê°½Ìî¡Ë¡£¤È¤¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤Ë¤â°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Ë½ÎÏÃÄÂÐºöË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ç¥ä¥¯¥¶¤ÎÍ¤êÍÍ¤ÈÃË¤Î´Ä¶¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£ÁÈ¤ÎÂ¸Â³¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤·¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¡¢Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿°½Ìî¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤¬°ìÈÖ¤Î¶¯¼Ô¡¢°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£