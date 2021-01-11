ÄÍÅÄËüÍýÆà´ÆÆÄ¡¢Ä¹ÊÔ2ºîÌÜ¡Ö¹ï¡×¤ò16¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç10Ç¯¤«¤±¤Æ»£±Æ
¡¡½éÄ¹ÊÔ±Ç²è¡Ö¶õ¡Ê¥«¥é¡Ë¤ÎÌ£¡×¤ÇÂè10²óÅÄÊÕ¡¦ÊÛ·Ä±Ç²èº×¤ÎÊÛ·Ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢½÷Í¥¾Þ¡¢»ÔÌ±¾Þ¡¢±Ç¸¡¿³ºº°÷¾Þ¤Î4´§¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÄÍÅÄËüÍýÆà´ÆÆÄ¤¬Ä¹ÊÔ2ºîÌÜ¡Ö¹ï¡×¤ò16¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç10Ç¯¤«¤±¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö¹ï¡×¤Ï¡¢ÄÍÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¾¯½÷¤¬¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢À¸»à¤ò´¶¤¸¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ìó10Ç¯´Ö¤ÎÊª¸ì¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÄÍÅÄ´ÆÆÄ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¤Ç±ÇÁü¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼çÌò¤Ç¡¢10Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤ëÄÍÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¡¢»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÅÒ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¾Íè¤È¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¡¢¤¤¤Þ¤Î»ä¤ÎÅÒ¤±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È´ë²è°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤ª¶â¤ä¾Þ¤¬Íß¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²èÀ©ºî¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â7000Ëü±ß¤ÎÆâ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç3000Ëü±ß¤ò3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÊç¤ë¡Êhttps://motion-gallery.net/projects/toki¡Ë¡£¤Þ¤º¤ÏÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ1000Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ1·î11Æü¤Î¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢¡Ö¹ï¡×¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ÄÍÅÄ´ÆÆÄ¤Î¿·ºîÃ»ÊÔ¡ÖËþ·î¡×¡ÊSpain Moving Images Festival¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢Ã»ÊÔ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤Î¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å±Ç²ñ¡õÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè°ìÃÆ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¶õ¡Ê¥«¥é¡Ë¤ÎÌ£¡×¤äÂè8²óÅÄÊÕ¡¦ÊÛ·Ä±Ç²èº×¤ÇÊ¸²½ÄÌ¿®¼Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ã»ÊÔ¡Ö´Ô¤ë¤Ð¤·¤ç¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å±Ç²ñ¤ä¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Î¼ã¼ê´ÆÆÄ¤ÈÁÈ¤ß¡¢¼çÍ×¹ñºÝ±Ç²èº×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹±Ç²è¤Î´ë²è³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÂÀÏº¡£