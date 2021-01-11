¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×½é¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¥¬¥¤¥É¡¡¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥óÊ¨¤Î©¤Ä¡¡Ç¾ÆâÎ¹¹Ô³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤â
¡¡£Ê£Ô£Â¥°¥ë¡¼¥×¤Î£Ê£Ô£Â¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÃÏ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¤ë¤ë¤Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¤ò£³·î£´Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç£±£¹£¹£·Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯Ì¡²è¡£¤½¤ÎÁÔÂç¤«¤ÄåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ä¿´¤Ë»É¤µ¤ëÌ¾¸À¡õÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£º£²ó¡¢£Ê£Ô£Â¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÎ¹¹Ô¾ðÊó»ï¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤òÆ±»ïÊÔ½¸Éô¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÅ°ÄìÁÜº÷¡¢ÌÖÍå¤·¤¿¡¢Æ±ºî½é¤Î¥â¥Ç¥ëÃÏ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¤ë¤ë¤Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ë»÷¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¡¢¸¶ºî¥·¡¼¥ó²èÁü¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾Ò²ð¡££Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡¢Âç¹Ò³¤µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£³ÆÊÔ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤äÌ¾¥·¡¼¥ó£³Áª¡¢¥³¥é¥à¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÄÌ¿®¡×¤Ê¤É¡¢ÆÉ¤ß¤´¤¿¤¨¤¢¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¥â¥Ç¥ëÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤é¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¡¢£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Åµ¤Ê¬¤ÇÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤ä¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·úÊª¡¢¿©»ö¡¢ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£ÅÂç¹¥¤·Ý¿Í¡ß½¸±Ñ¼ÒÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ÎÂÐÃÌ¤ä¡¢£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¸øÇ§£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿ÌÑÁÛÃÏ¿Þ¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Îºî¼Ô¤Ø¤Î½é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡¢ÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü´ë²è¤â·ÇºÜ¡££Á£ÂÈ½¡¢ËÜ»ï£±£±£²¥Ú¡¼¥¸¡¢ÀÇÊÌ£±£²£µ£°±ß¤Ç£³·î£´Æü¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÀäÂÐ¤Û¤·¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤³¡¼¤æ¡¼¤Î¤Þ¤¸¤ÇÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡¼¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤ËÊ¨¤¯Æ±ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£ÅÀ»ÃÏ½äÎé¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ä¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤ë¡×¡Öµû¿ÍÅç¤È¤«¤É¤³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Ì¡²è¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢Î¹¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´Éô¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Öº£¸å¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤Ï¤³¤³¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤«¤éÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤é¿§¡¹¤ÈÎ¹¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÑÁÛ¤ÎÎ¹¤«¤é¥ê¥¢¥ëÎ¹¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡×¡ÖÎ¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¡¢¤ª²È¤Ç¤ë¤ë¤ÖÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³¤³°ÅÏ¹Ò¤¬¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÈÃÏ¿Þ¤Î¾å¤ÇÇ¾ÆâÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿è¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ðÀª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¿§¡¹½ä¤ê¤¿¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¿´¤ò¤ë¤ë¤Ö¤¬Ëä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤À¤±¤ÉÁ´ÉôÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¡Ö¥³¥í¥Ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤³¤ì»ý¤Ã¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡×¤È¥³¥í¥Ê¼ýÂ«¸å¤ÎÀ©¸Â´ËÏÂ¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤¹À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤¿¤¤¡ÄÁá¤¯¥³¥í¥Ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÁá¤¯¼«Í³¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ëÆü¾ï¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁá´ü¼ýÂ«¤òµ§Ç°¤¹¤ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Î¡Ø²Í¶õ¤ë¤ë¤Ö¡Ù¤âºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÏ¢ºÜ¤¬Ìµ»ö½ªÎ»¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹À¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤â½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Ì¡²è¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿²Í¶õÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£¡Ö¤³¤ì¡¢Ä¶¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ª¡×¡ÖÈ¯Çä¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ìÆÉ¤ß¤¿¤¤¤«¤éÆüËÜ¸ìÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Öº£¤ÏÎ¹¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£