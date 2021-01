令和3年1月8日、菅義偉総理が東京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県に、2度目の緊急事態宣言を発出しました。また週明けには、大阪、京都、兵庫の近畿三県も緊急事態宣言の発出の要請を検討しており、政府もこれに「状況を確認した上で対応する」としており、日本は今まさに新型コロナウィルス感染症対策の正念場を迎えています。

既に各所で様々議論がなされている所ではありますが、日本の今後を左右する極めて重要な問題ですので、緊急事態宣言の中身や発出の経緯、そして1月18日に開催される国会において最大の論点となる新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」と言います)の改正について、私見を述べたいと思います。



緊急事態宣言を出した後の記者会見で、質問に答える菅義偉首相。右は政府分科会の尾身茂会長=2021年1月7日午後6時20分、首相官邸

具体的措置は「飲食店の営業時間短縮」ただ一つ

まず現在の緊急事態宣言の法的枠組みですが、特措法32条は、政府が緊急事態宣言を発出するに際して、政府本部長(総理大臣)が、

ゞ杁淹態措置を実施すべき期間、

緊急事態措置を実施すべき区域、

6杁淹態の概要

を公示し、

ざ杁淹態措置の実施に関する重要な事項を定める、

ものとしています。

そしてその実施については、主に都道府県本部長である都道府県知事が実務を担うことになります(特措法45条以下)。

問題はこの緊急事態宣言下において実施される「緊急事態措置」の中身ですが、すでに報道されている通り、具体的措置として定められているのは、「飲食店(飲食店営業許可を受けている遊興施設等を含む)について、1月8日の0時〜2月7日の24時迄、営業時間を5時〜20時迄(酒類の提供は11時〜19時迄)に制限する」という「飲食店営業時間短縮」のただ一つだけです(参考)

政府はこのほかに、〕袈住楡澆留超閥力短縮の協力依頼、イベントの人数上限5000人、収容率50%以下の協力依頼(参考)、¬覺屬粒綾仄粛の要請、テレワークの推進、を掲げていますが(参考)、これらはいずれも「緊急事態措置」ではなく、法的根拠の無い単なる「協力依頼」という事になります。

ここで、政府が今回の緊急事態措置を「飲食店の営業時間短縮」ただ一つとした(ただ一つで良いと考えた)根拠は、12月23日の政府分科会が「歓楽街や飲食を介しての感染が感染拡大の原因」と特定したこと(「現在直面する3つの課題 新型コロナウイルス感染症対策分科会 令和2年12月23日」7ページ=図1)であると思われます。



図1

その妥当性は後程論じますが、すくなくともこれは政府が10月1日から開始した「Go To イート」、さらには歓楽街や飲食への人流を誘導した「Go To トラベル」(7月22日開始。東京は10月1日から)が現在の感染拡大の主要因だったことを示しており、多くの批判にも関わらず感染が鎮静化しないうちに「Go To キャンペーン」を開始し、感染の拡大が明らかになってなお「Go To キャンペーン」を12月28日まで停止しなかった(東京を目的地とする旅行は12月18日まで)政府の責任は重く、猛省が求められると思います。

接触3割削減なら2〜3カ月で新規感染500〜1000人に

そのうえで、本当にこの「飲食店の営業時間短縮」のみの緊急事態措置で現在の感染拡大を抑制・収束できるかどうかが問題になりますが、これについて私は「可能性がないとは言えないが、まったく不透明」と言わざるを得ないと思います。

確かに4月の第1波、8月の第2波以降、日本全体の実効再生産数Rtは、概ね1.0〜1.2の間を推移しており(ただし1月8日から1.3以上に跳ね上がっています)、計算上は、第1波の時の「8割削減」の様な無茶なことを言わなくても、人と人との接触を3割減らす(3割が出来れば、Rt=1.2×0.7=0.84<1.0 となります)ことによって、比較的短期間で感染を収束に向かわせることは可能です。

この場合、例えば1月8日現在の陽性患者2392人に対し、不顕性感染を含めた感染者を20倍の4万7840人、すでに感染して治癒したものを累積陽性者数7万1182人の20倍の142万3640人と仮定すると(こう仮定するとRt=1.2で1日の新規感染者が2500人程度となります。この設定は現実と不整合な部分もありますが、概略の計算としては成立します)、治癒期間を14日とした単純なSIRモデルで、1日の新規患者数が1000人を下回るまでに52日(1カ月半)、500人を下回るのに90日(3カ月)となり、総理の言った「1カ月」とは言わないまでも、恐らくは国民が許容できる限界である2〜3カ月で、新規感染者数を500〜1000人以下にすることが計算上は可能となります。

営業時間短縮で3割削減は可能か

では、今般の緊急事態措置の唯一の手段である「飲食店の営業時間短縮」でこの「3割削減」は可能か考えてみましょう。

先述の政府分科会の資料は「歓楽街や飲食を介しての感染が感染拡大の原因。家族内感染や院内感染は感染拡大の結果である」としていますが(「現在直面する3つの課題 新型コロナウイルス感染症対策分科会 令和2年12月23日」6ページ=図2)、公平に見てこれは、「一定の解釈としては成立しうるが、根拠は薄弱である」とせざるを得ないものだと思います。



図2

分科会の資料は、感染原因が分かった人のピークが「輸入→夜の街→孤発(飲食?)→家族内感染→院内感染」の順にずれていることを「歓楽街や飲食を介しての感染が感染拡大の原因 家族内感染や院内感染は感染拡大の結果」の根拠としていますが、そのずれは数日に過ぎません。



図3

また分科会の資料は「見えているクラスターだけを見ても飲食店でのクラスターが多い」としていますが(「現在直面する3つの課題 新型コロナウイルス感染症対策分科会 令和2年12月23日」7ページ=図1)、同じく政府分科会の押谷仁東北大学教授の報告によると、11月30日〜12月13日のクラスターで飲食店によるものは20%に過ぎず、最多は医療・福祉施設の45%、教育施設の15%、職場関連の12%と続きます(図3)。仮に今般の感染が、政府分科会の言う通り飲食店を起点として始まったとしても、既に感染が拡大している現在、感染の場は非常に多様に広がってしまっているのです。

とすれば、全体のクラスターの2割を占める飲食店の営業時間を最大で37.5%短縮した場合(24時間営業の店舗が15時間営業になった場合)の感染機会の減少は、単純計算で0.2×37.5=7.5%にしかなりません。これではRt=1.2×0.925=1.11となるにすぎず、感染収束には程遠いという事になります。

では、「『3割削減』は絶対不可能か」というと、そうともいいきれません。仮にこの営業時間の短縮で「顧客の減少や感染症対策で飲食店における接触機会が3割程度減り、それを起点として社会全体での接触機会も全体に3割程度減って、さらにリモートワークが7割となって会社での感染機会が7割減る」という状況を想定すれば、全体での削減率は3割を超し、前述の通り3カ月程度で新規感染者が500人以下になることは可能と言えば可能になります。また、仮にこの削減率が4割となれば、計算上は2カ月程度で新規感染者が500人以下になります(概略としてこれは、最近発表された西浦博・京大教授のシミュレーションと一致します)。

以上の計算は極めて概略的なものですが、少なくともいえることは、「飲食店の営業時間短縮のみの緊急事態措置で現在の感染拡大を抑制・収束できるとは到底思えないが、それを契機として、社会全体で人と人との接触を現在の状態から3〜4割削減できればその可能性はある」であると思われます。

極めて中途半端な今回の措置

そうであるならば、今般の 「飲食店の営業時間短縮」のみの緊急事態措置は、「飲食店の営業自粛が社会全体の削減率に波及することを根拠なく当て込んだ」極めて中途半端なものであると言わざるを得ません。

恐らく政府は、経済への影響を考えて緊急事態措置を最小限度に絞り込んだのだとは思いますが、それは11月、12月の、陽性患者が増えたとはいえまだ抑えられていたときに行うべきことで、今行うべきことではありません。今般の緊急事態宣言(措置)が奏功せず、緊急事態宣言(措置)が2月、3月と延長されたら、その経済的影響はより甚大になります。

まずもって政府・菅総理は、今もって何をやりたいのかはっきりしない緊急事態宣言ついて改めて、「緊急事態措置としては飲食店の営業時間短縮のみだが、社会全体で最低3割、可能な限り4割の接触を削減しなければ、1〜2カ月で感染を収束させることはできない。是非国民の皆さんは、万難を排して3割削減にご協力いただきたい。」と説明すべきだと思います。どの様な過程で、どのような成果があがるのか示さずに、漠然と協力を要請するだけでは、国民がそれを実行し、効果をあげることは期待できないからです。

そのうえで私は、少なくとも当初の1カ月は、感染収束(3〜4割の削減率達成)に万全を期し、第1回の緊急事態宣言で行った移動制限、外出制限を、緊急事態措置(特措法45条1項)として実施すべきだと思います。制限の絞り込み(緩和)は、まずは国が責任をもって、現下の感染状況を短期間で抑制するに十分なだけ人と人との接触を削減し、実際に感染の抑制を達成した後に、感染状況をモニターし再度の感染拡大を防ぎながら、科学的エビデンスに基づいて行うべきものであり、「絞り込んだ小出しの削減対策」=「戦力の逐次投入」は、避けるべき愚策であると思われるからです。



緊急事態宣言下、初の週末を迎え、交差点を歩く人たち=2021年1月9日午前10時8分、東京・銀座

科学的エビデンスの収集ができていない

ただ、この「感染を抑制した後の再度の感染拡大を防ぎながらの科学的エビデンスに基づく削減対策の絞り込み」にも問題があります。「科学的エビデンスに基づいて」といってもその「科学的エビデンス」を収集する方法が、日本ではいまだに確立していないのです。

上述の報告書の通り、政府分科会(及びかつての政府専門家会議)も、主にクラスター分析に基づいて感染状況の情報収集、解析を行っていますが、当然のことながら、それはクラスターとして認識された事例に留まり、多数の国民の行動状況や感染機会の状況については、断片的な情報の寄せ集めに留まります。全国(各地)の市中の感染率についても、いまだに、個々の医療機関・研究機関で行った小規模な研究調査や、民間の検査センターの結果をもとに推定されているだけで、系統的な調査は行われていません。携帯電話等のICT技術を用いた情報の集積・分析は全くの手付かずです。

これでは、短期間で感染を抑制するに十分なだけ人と人との接触を削減した後、合理的に制限を緩和することは不可能で、恐らくはそれもあって、政府は十分な削減対策に二の足を踏み、制限を小出しにしているものと思われます。

本来なら、その様な情報収集の仕組みは、第1波が終わった時から、感染が拡大したとはいえ一定範囲に抑えられていた10月、11月までの間に構築しておくべきことですが、これもまた、いま嘆いても始まりません。今からでも政府は、可能な限り速やかに、感染状況を系統的・網羅的に収集する方法を確立すべきだと思います。

早急な改善が望まれる「接触確認アプリCOCOA」



スマホに表示された接触確認アプリ「COCOA」

とりわけ、導入当初は話題を呼んだ「接触確認アプリCOCOA」は今も極めて不十分な状態で、早急な改善が望まれます。実は私は、携帯にインストールしたCOCOAから11月に2件も陽性者との接触が確認されたという通知を受けました。感染自体はPCR検査をして陰性でことなきを得たのですが、

通知がなされたのが、接触があったとする日から12日後であり、ほとんど無意味であった。

接触については、日にちしか示されず、どの場面で接触したのか、全く分からなかった。

という難点がありました。

これに対しては少し考えただけで、

(a)GPS情報をとっていない以上、場所が分らないのは当然として、時間情報はあるはずで、その時間情報を画面に示すだけで、個人の記憶から接触場面を特定できる、

(b)GPS情報を政府が収集することにプライバシー上の問題があるとしても、携帯内部に蓄積しておく仕様にすることは可能であり、その情報を参照できるようにすれば、確実に接触場面を特定できる、

(c)政府がその情報から個人を特定しないと保証してくれるなら、私などはGPS情報を提供して解析してもらうことに異論はなく、希望者はGPS情報を提供するような仕様にすれば、全国的な感染・接触状況についての情報を収集・解析できる、

(d)現在の仕様でも、「陽性者との接触」に限らず、「人と人との接触(COCOAをインストールしている人同士の接触)の量」を計測する事は可能であり、この情報を系統的・網羅的に収集・解析する事で、「人と人との接触」について科学的なデータに基づく削減/解除策の策定・実行が可能となる、

という改善点が思いつきます。

とりわけ携帯電話による接触情報を用いた(c)(d)に類似する感染対策は、中国・韓国等の国で奏功していると報道されており、日本でこれをやらない理由はありません。

政府は今からでもぜひ、

〃賄的な疫学調査で感染の状況を客観的に把握する、

◆COCOAの改修や運用の改善を始めとした)ICT技術を用いて、系統的・網羅的に接触・感染状況を収集、解析する手法を確立する、

を早急に行っていただきたいと思います。

医療体制の充実は長期的な課題

なお今般の緊急事態宣言において、日本は人口10万人当たりの感染者が欧米の10〜30分の1(参考)なのに対し、ベッド数は2〜4倍ある(参考)にもかかわらず、第1波の時よりも病床数が減少していることから(参考)、「緊急事態宣言による広範な制限的措置よりも、医療体制を充実する方が先である」との議論がなされています。

長期的に見て、日本の医療体制、特に感染症に対する医療体制に改善の余地があることは紛れもない事実ですが、それはひと月やふた月で改善できることではありません。また、今まで感染症の診療に一切携わってこなかった医師・看護師に突然、「明日から新型コロナの臨床をせよ」と言っても、満足な診療ができるわけでもありません。

本当ににっちもさっちもいかなくなった時には、皮膚科の医師も、精神科病棟の看護師も新型コロナの診療に駆り出されざるを得ないことに異論のある医療従事者はさして多くないと思いますが、少なくとも半年程度のタイムスパンで講じ得る新型コロナウィルス感染症対策として、「医療体制の充実」に過度の期待をしても、現実的に出来ることは少ないだろうと思います。

とはいえ、一度あることは二度、二度あることは三度あるのであり、現在の感染拡大を抑制したら、政府は是非長期的視点で感染症対策を始めとする医療体制の充実に取り組むべきであると思います。

行政・医療現場の労力を開放するための罰則

最後に、現在話題となっている特措法の改正、特に罰則の導入について考えます。

罰則については、私権制限に繋がると同時に、現在は特に医療体制が逼迫し、本来入院すべき状況であったにもかかわらず、十分な医療を受けられないまま死亡する人も出ている(参考)状況であることから、「罰則を定める前に、政府が医療体制を始めとする対策を講ずべきだ」という主張が幅広くなされています。

私も私権の制限は可能な限り少なくすべきだと思いますし、「罰則を定める前に、政府が医療体制を始めとする対策を講ずべきだ」という主張も気持ちとしては分かります。

しかし、現実問題として「罰則」がなければ指示に従ってくれず、逆に「罰則」があるだけで比較的スムーズに指示に従ってくれる「少数の抵抗者」は常に一定数います。今現在も、営業短縮要請を拒否する事業者に受け入れてもらうために多大な行政リソースが割かれたり、検査・入院を拒む個人に対して保健所・病院の職員が多大な労力を払うことを余儀なくされたりしていることが報道されており、こういった「少数の抵抗者」の存在は、対策を講じる際のコストを不相当にあげてしまいます。

また、特に感染症対策のように、「全員が、一斉に、もれなく実施する」ことがその効果を高める重要な要素である制限的対策においては、「少数の抵抗者」が制限に従ってくれないことで、同じ効果を得るために(新型コロナ感染症の拡大を抑制するために)より、より高度な制限(より高度な営業制限や外出制限)を実施しなければならないことになってしまいます。

もちろん「罰則」を導入することで、「罰則さえ払えば制限に従わなくていいのだろう」という「確信犯的抵抗者」が出る事は否定できません。しかし、「確信犯的抵抗者」は、罰則があろうがなかろうが抵抗し、罰則がなければ、言葉は悪いかもしれませんが「ごね得」になりますが、罰則があれば、一定のコストは負担してもらうことができます。

つまり、行政、医療現場の労力を開放して本来の業務に有効に生かし、多くの人が従うことで対策の制限を「最小限」とし、どうしても従わない人にも一定のコストを負担してもらうために、私は最小限度の罰則(「行政罰」である「過料」が妥当であると思います)を設けることは止むを得ないと思います。

これはいわば、「道徳的処罰」としてではなく「大人数に対する行政政策をスムーズに実施する為の手段」として、「高速道路が混雑している時期だからこそ、混雑を緩和するために高速道路料金を上げる」ように、「行政・医療リソースがひっ迫している状況だからこそ、行政・医療リソースを有効に使うために、罰則を設ける」ということなのです。

「補償」は「罰則」と対の関係にはない

ところで罰則を論じると、必ず「補償」が問題となりますが、私も可能な限りの補償を行うべきことに異論はありません。ただ、一方で非常に残念なことに、国の財源には限界があり(「限界が無い」という主張もなされていますが、それは事実ではありません=「MMT(現代貨幣理論)なんてあり得ない!」 米山隆一|論座参照)、制限的政策でこうむる損失のすべてを常に補償できるものではありません。

また、少々哲学的になってしまいますが、そもそも前述の通り「罰則」は「大人数に対する行政政策をスムーズに実施するための手段」であり、「補償」と対の関係にあるものでありません。「補償」は、限られた財源のなかで、可能な限り多くの人の生活を救うために行うものであり、直接的な現金給付にかかわらず、保証・担保を要しない長期の低利子融資等を含め、可能な手段を柔軟に検討すべきだと思います。

以上のように、罰則と補償について定める法的枠組みである特措法改正案は、来るべき国会でぜひ与野党で真剣に議論し、妥当な結論を得ていただきたいと思いますが、一方で、法的枠組みはあくまで法的枠組みに過ぎません。

繰り返しになりますが、肝心なのは、その法的枠組みの中で実行する中身 つまり緊急事態措置の内容です。罰則と補償がどうあれ、感染の拡大は誰にとっても不利益ですし、感染の収束は誰にとっても利益なのであり、実効的な緊急事態措置・新型コロナ感染症対策は、それ自体が最も有効な補償だと言えます。

政府には、法的枠組みとしての特措法に過度にとらわれることなく、是非、現実に立脚した実効的な「緊急事態措置・新型コロナ感染症対策」を策定・実行して頂きたいと思います。



4都県に緊急事態宣言が出され、街頭の大型ビジョンには菅義偉首相の記者会見が映し出された=2021年1月7日午後、東京都新宿区

感染症対策は国が責任をもって行うべき

なお、「緊急事態措置・新型コロナ感染症対策」の策定・実行に際し、現行の枠組みでは、政府対策本部長である総理がその概要を示し(特措法25条)、都道府県対策本部長である「知事」が具体策を立案・実行することになっています。

これに対して、最も地域の現状を知っている知事の権限を強化し、知事に自由に対策を立案・実行できる権限を与えるべきだとの主張も見うけられます。しかし、私はむしろ、まずは政府が対策案のより具体的な構成を示すべきであると思います。

今回の新型コロナ感染症で分かった通り、感染症対策においては、たとえば東京、北海道、大阪、福岡といった広域の複数の自治体間にわたる対策を策定、実行する必要がありますが、それをできる権威と権限を持つのは政府だけです。また、率直にいって都道府県には、次々と生まれる新しい感染症に対して、常に病理、診断、治療、疫学、対策についての最新の知見を集め、適切な対策を立案・実行するリソースはありませんし、47都道府県の全てでそれを行うリソースを常備するとなれば、壮大な無駄につながります。

権限からも能力からも行政効率の観点からも、広域の感染症対策は、国が責任をもって行うのがあるべき姿だと私は思います。

政府は反省のうえ全力で事にあたれ

以上、今般の緊急事態宣言は、政府が現実を見ずに「Go To キャンペーン」に固執し、感染が治まっている間に講ずべき対策を怠ったことによって、対処が難しくなった部分が多々あると思います。とはいえ、今それを言っても仕方ありません。

事ここに至っては、政府は強い反省のもと、ヾ鏡鎮圧に至る過程を国民にきちんと説明した上で、短期間で感染を鎮圧するに十分な対策を講じ、∈禿戮隆鏡拡大を防ぎながら制限を解除する合理的対策を講じるための科学的エビデンスを収集・分析する体制を整備し、F蛋舎,硫正による適切な罰則と補償で効果的・効率的かつ最小限の国民負担で対策を実行する法的枠組みを整えると同時に、つ拘的視点に立って医療体制の整備をする必要があります。

現在の政府に本当にそれができるのか、懸念は小さくありませんが、これができなければ、政府のみならず日本という国自体が世界から退場する事態になりかねなません。政府、そして政治は、今こそ全力で事に当たることが望まれると私は思います。 (米山隆一 前新潟県知事。弁護士・医学博士)